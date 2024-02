S-au trezit și atacanții. Craiova câștigă după cinci etape

Universitatea Craiova a obținut un succes vital în lupta pentru primele șase formații, pe terenul unei contracandidate la play-off, Sepsi Sfântu Gheorghe. Oltenii s-au impus în deplasare cu 3-1, după un meci pe care l-au început rău, dar în care jucătorii ofensivi au punctat de două ori. Gafa lui Markovic a dus la golul lui Debeljuh (’33), dar atacantul Ştiinței și-a luat revanșa în prelungirile primei reprize, când a marcat după o centrare a lui Vlădoiu. Markovic a scos un penalty ,,anulat” de VAR, dar arbitrii din camera video au acordat apoi o lovitură de la 11 metri după un fault la Mitrița. A transformat Koljic (’74). Crețu s-a asigurat că punctele merg în Bănie după un șut zdravăn din afara careului (’83). Victoria din etapa a 24-a a Superligii a venit după cinci runde fără succes pentru olteni. Craiova are acum 37 de puncte.

Sepsi: Niczuly – Oteliță (’85, Popșa), Ninaj, Ciobotariu, Ștefan (’85, Bălașa) – Rodriguez (’63, Aganovic), Păun – I. Gheorghe (’63, K. Varga), Matei, Kallaku (’85, Safranko) – Debeljuh. Antrenor: Bernd Stork.

Craiova: Lazar – Vlădoiu, Zajkov, R. Silva (’46, Maldonado), Căpățînă – Al. Crețu, Mateiu – Danciu (’46, Baiaram), Anzor (’59, Cîmpanu), Mitriță (’87, Badelj) – Markovic (’65, Koljic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Cartonașe galbene: Ninaj ’43, Oteliță ’73 / R. Silva ’28, Mitriță ’51.

Au arbitrat: Istvan Kovacs – Ovidiu Artene, Andrei Constantinescu; Andrei Moroiță.

VAR: Sorin Costreie, Vlad Baban.

Succesul nu l-a ,,alinat” în totalitate pe antrenorul bulgar Ivaylo Petev. Tehnicianul Ştiinței a explicat de ce și-a pierdut cumpătul.

„Am repetat și astăzi una dintre greșelile din trecut. Le-am permis să facă 1-0. Important este că am revenit. Cred că a fost un meci plăcut pentru spectatori, nu și pentru antrenori. Mi-am ieșit din minți la greșeala lu Markovic! Pentru noi n-a fost deloc bine. Am primit multe goluri din cauza erorilor personale. Dar noroc că am revenit în meci. Poate acum vom juca cu mai multă încredere. Era și o problemă pe partea mentală”, a declarat principalul oaspeților. „Ne bucurăm că am luat cele 3 puncte, trebuia neapărat să câștigăm. Trebuia să ne trezim, să nu mai pierdem puncte pe greșelile noastre. Mă bucur că am reușit să marchez până în pauză, e bine că am câștigat până la urmă. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche, este doar o victorie, după 2-3 victorii putem sta mai liniștiți, dar acum nu”, a spus Markovic

„Vreau să îmi felicit echipa, ne-am pregătit bine. Am avut ceva discuții între noi, sper că lucrurile s-au rezolvat. E important că am luat cele 3 puncte, cred că am pus osul la treabă. Erau niște lucruri necesare. Am primit gol pe greșelile noastre, pe cadouri. Goluri ușoare. Am întors scorul, dar la Sepsi niciun meci nu este ușor, au jucători de calitate. Eu sper să fie un nou început, trebuie să arătăm o față frumoasă”, a declarat și autorul celuilalt gol al ,,juveților”, Alex Crețu. În etapa viitoare, Universitatea Craiova va primi vizita echipei U Cluj. Meciul are loc pe 9 februarie, de la ora 20.00.

Cătălin Pasăre