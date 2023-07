S-au reunit handbalistele

Au demarat pregătirile la CSM Târgu Jiu. Echipa de handbal s-a reunit la începutul săptămânii, când a avut loc și primul antrenament, desfășurat la Stadionul Municipal din Târgu-Jiu. La teste au participat toate jucătoarele care au venit în această vară la formația alb-albastră, dar și junioare de la club. Ira Zinatullina se află încă în perioada de recuperare și doar a asistat la antrenamente. Marcel Dobre, fizioterapeut, și Filip Cîrciumaru, kinetoterapeut sunt alți doi oameni care întregesc staff-ul echipei. De asemenea, Andreea Cercel, venită de la Neptun Constanța, și Dalia Cîmpean, de la CSM Deva, sunt junioarele aduse la pregătiri de CSM Târgu Jiu. De la reunire nu au lipsit Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu, Robert Bălăeț, directorul CSM Târgu Jiu, și Dan Ilieș, coordonatorul secției de handbal a grupării gorjene. ,,Ne așteaptă o perioadă destul de încărcată, fetele vor trebui să muncească și sunt convins că vor face ceea ce trebuie să facă, pentru că va fi un sezon foarte greu în comparație cu anul trecut. Este cel mai greu an, ținând cont de ce s-a întâmplat la celelalte echipe și de ce sume se vehiculează în handbalul nostru. Cu muncă și determinare, putem să facem cel puțin rezultatele pe care le-am avut anul trecut. Va fi mult mai greu, dar trebuie să avem încredere în ceea ce vrem să facem și să fim pozitivi, pentru că e nevoie de multă muncă și determinare”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș.

,,Este o perioadă grea din punct de vedere fizic și mental. Ne-am obișnuit cu vacanța, cu timpul liber și acum trebuie să muncim. Echipa este mai valoroasă, anul competițional o să fie foarte greu, jucăm și cupe europene și nivelul este altul. Toate echipele s-au întărit și am înțeles că undeva la 40% din jucătoare sunt străine. Eu sper că o să creăm un colectiv cât mai repede și să terminăm cât se poate de sus”, a adăugat centrul Alexandra Gavrilă.

,,Așteptările poate sunt mari, noi trebuie să fim serioase și să ne facem treaba. Sperăm să fim cel puțin la fel de bune ca sezonul trecut, să avem aceleași rezultate, dacă nu mult mai bune. Toată lumea își dorește mai mult de fiecare dată. Sper să-mi ajut echipa, să câștigăm cât mai multe meciuri, să joc bine, să contribui la obiectivele pe care o să le avem și să nu ma accidentez”, a spus și gorjeanca Angela Pușcaș. ,,Măreț este și faptul că putem, din 2024, să rămânem în cel mai important campionat pe care îl are România în sporturile de echipă. Cred că ar fi o mare reușită, cu o echipă, din punctul meu de vedere îmbunătățita, și asta este meritul conducerii și antrenorilor, să putem obține un rezultat mult mai bun în clasamentul de la sfârșitul anului. Raportându-ne la buget, nu ne vom putea compara cu CSM București, Rapid, nici cu Râmnicu Vâlcea și Craiova, care sunt lângă noi. Fetele au reușit, anul trecut, cu un buget modest să facă performanță. Este meritul lor și al staff-ului tehnic”, a declarat edilul Marcel Romanescu, care a dat asigurări că prima partidă europeană se va putea disputa la Târgu-Jiu.

Seria de meciuri amicale va începe pe 29 iulie, atunci când CSM Târgu Jiu va juca cu SCM Craiova. Cu o săptămână înainte de debutul noi ediții de Liga Florilor, pe 26-27 august, gorjencele vor participa la SuperCupa României.

LOT CSM TÂRGU JIU: Ekaterina Dzhukeva, Angela Pușcaș, Alexandra Gavrilă, Ana Ciolan, Florența Ilie, Sabine Klimek, Oana Bucă, Bianca Ștefania Chiriță, Ira Zinatullina, Andreea Chiricuță, Mirabela Coteț, Elena Marica Bercu, Alina Chiuchiatu, Simone Bohme, Andreea Mihart, Laura Moldovan, Sabrina Lazea, Teodora Popescu și Andreea Chetraru.

Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache (antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Filip Cîrciumaru (kinetoterapeut). Coordonator secția de handbal: Dan Ilieș.

Cătălin Pasăre