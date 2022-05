S-a încheiat play-out-ul în Liga 1. Craiova joacă finala pentru Conference League pe 29 mai

Sepsi OSK și FC Botoșani sunt echipele care se vor duela pentru barajul Conference League. Covăsnenii au câștigat categoric disputa din Bănie cu FCU, iar echipa lui Marius Croitoru a obținut un succes firesc la Clinceni. Marea perdantă a play-out-ului, dintre echipele fruntașe, este Rapid București. Giuleștenii au bifat două înfrângeri consecutive și au căzut pe locul trei. Ar mai avea totuși o șansă la baraj dacă echipa lui Cristiano Bergodi va câștiga prima cupă a României din istoria clubului. Joi, 19 mai, de la ora 20.30, Sepsi se duelează pentru trofeu cu FC Voluntari. Ca de obicei, într-un fotbal în care sistemele competiționale se schimbă frecvent, orice decizie va părea controversată. Câștigătoarea barajului din play-out va juca în Bănie cu Universitatea Craiova, într-un meci decisiv pentru a stabili ultima echipă care va merge în preliminariile Conference League. ,,Îmi doream să câștigăm play-out-ul, pentru mine și pentru echipă, apoi era barajul. Ce s-a întâmplat e de noaptea minții. Nu e posibil să dai gol și să iei după 30 de secunde. Nu am apucat să respir că am și luat gol. E o atitudine din cauza căreia nu merităm Europa. Nu putem să primim gol cu atâta lejeritate după ce marcăm. Mioveni a avut trei șuturi și a dat trei goluri. O echipă care vrea să intre în play-off și să fie în Europa trebuie să fie mult mai matură”, a declarat antrenorul Rapidului, Adrian Mutu, după înfrângerea cu argeșenii.

„S-a încheiat un an bun, așteptăm finala Cupei să vedem cu cine și unde vom juca. Acum un an de zile, când am plecat din cantonament, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am fost la mâna noastră, era important să câștigăm azi, pentru că nu am făcut-o când trebuia, cu Dinamo. N-am avut stres, n-am teamă de nimeni și de nimic. Noi am pierdut play-off-ul în ultima săptămână”, a spus tehnicianul de la FC Botoșani, Marius Croitoru.

Liga 1 (Play-Out) Meciurile Etapei 9

AFC Chindia Târgovişte 3 – 0 CS Gaz Metan Mediaş

SC Dinamo 1948 SA 1 – 1 AFC UTA Arad

ACS FC Academica Clinceni 0 – 4 AFC Botoşani

CS Mioveni 3 – 2 Fotbal Club Rapid 1923 SA

U Craiova 1948 SA 0 – 5 ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

* CS Gaz Metan Mediaş a fost sancţionată cu 42 puncte conform deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică

** Asociaţia CSFC Academica Clinceni a fost sancţionată cu 20 puncte conform deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică

Meciurile de baraj pentru preliminariile Conference League se vor disputa pe 22 mai (semifinala dintre primele două locuri din play-out) și pe 29 mai (finala dintre Craiova și câștigătoarea semifinalei).

Cătălin Pasăre