S-a cinstit toată ziua cu bere și vișinată și apoi s-a urcat la volan. Pedeapsa primită de un șofer din Gorj

Un an de închisoare cu suspendare a primit un bărbat de 45 de ani din comuna gorjeană Văgiulești care s-a urcat băut la volan și fără să dețină carnet de conducere. Acesta va trebui să muncească și două luni în folosul comunității, la primărie sau la școala gimnazială din localitate. Sentința pronunțată săptămâna trecută de Judecătoria Motru nu este definitivă.

Gorjeanul a fost trimis în judecată sub control judiciar, fapta petrecându-se anul trecut, la începutul lunii noiembrie.

În ziua respectivă, bărbatul a fost acasă la un prieten pentru a-l tunde, după care s-au pus pe chefuit. Au terminat rapid o sticlă de 2,5 litri de bere, dar distracția s-a mutat la domiciliul inculpatului, unde au consumat aproape un litru de vișinată.

Apoi, bărbatul s-a oferit să-și ducă prietenul acasă cu mașina, fără a avea permis auto. A condus câțiva kilometri pe DC 12 Covrigi, a ieşit în drumul judeţean 671 C Covrigi şi s-a deplasat la domiciliul amicului, unde s-au mai cinstit cu aproape 4 litri de bere.

În drum spre casă, observând un echipaj de poliţie la intersecţia dintre DJ 671C şi DC12 Covrigi, bărbatul şi-a continuat deplasarea pe drumul judeţean și a oprit la marginea unei păduri. „După aproximativ 20 de minute, intenţionând să ajungă la domiciliul său, inculpatul s-a urcat din nou la volanul autoturismului şi l-a condus pe DJ 671 C Covrigi, din direcţia de deplasare Văgiuleşti – Covrigi, iar în timpul acestei deplasări, s-a intersectat cu autospeciala echipajului de poliţie. Imediat, echipajul de poliţie a întors autospeciala, a plecat în urmărirea autoturismului condus de inculpat, mașina acestuia fiind oprită pe DC 12 Covrigi, în dreptul curţii imobilului numitului (…). Întrucât inculpatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest marca Drager, rezultând o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat”, potrivit rechizitoriului.

Ulterior, bărbatul a fost dus la spitalul din Motru, pentru stabilirea alcoolemiei. Buletinul de analiză toxicologică a relevat cantităţile de 2,09 grame la mie şi 1,87 grame la mie alcool pur în sânge la cele două probe recoltate.

La o săptămână distanță, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind plasat sub control judiciar.

Pentru că și-a recunoscut fapta, bărbatul a scăpat doar cu o condamnare cu suspendare pe un termen de supraveghere de doi ani.

„Astfel, se apreciază că aplicarea pedepsei va constitui un avertisment suficient de serios pentru corijarea conduitei viitoare a inculpatului aşa încât acesta să nu mai comită infracţiuni şi să respecte măsurile şi obligaţiile impuse de către instanţă, în caz contrar expunându-se la executarea pedepsei închisorii în regim de detenţie”, a motivat instanța, decizia nefiind definitivă.

