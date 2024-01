Rușinos! Craiova, îngropată de FCSB

Universitatea Craiova a înregistrat al doilea eșec consecutiv al anului, duminică seara, în fața formației FCSB. Doljenii au fost umiliți pe teren propriu, 0-3, și au ajuns la cinci meciuri fără victorie în campionat, timp în care au acumulat numai două puncte. În acest ritm, Ivaylo Petev va avea probleme serioase să țină echipa în primele șase locuri la finalul sezonului regulat, iar Cupa României pare singurul obiectiv realist pentru ,,juveți”. Gazdele au început mai bine partida de pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”, deși au evoluat fără un vârf veritabil. Alb-albaștrii au aglomerat bine mijlocul terenului, dar Mitriță a ratat o ocazie rarisimă în minutul 25, când, servit ideal de Bancu, l-a luat la țintă pe Tîrnovanu. FCSB a replicat prin Olaru și Băluță, care nu au găsit poarta din poziții bune. Bucureștenii au marcat totuși de la punctul cu var. Darius Olaru a fost precis, după un henț al lui Zajkov în careu. Penaltiul, îndelung contestat de doljeni, a fost în cele din urmă acordat în prelungirile primei reprize. În partea a doua a existat o singură echipă pe teren. Petev a schimbat de două ori sistemul, dar degeaba. Două erori, comise de Anzor și Bancu, au dus la goluruile lui Florinel Coman (`50) și David Miculescu (`84). În rest, jocul oltenilor a arătat din nou fără orizont, pierdut în acțiunile individuale ale unor jucători ineficienți.

,,Nu reuşim să câştigăm, chiar dacă avem momente mai slabe, jucăm destul de bine, însă nu reuşim să marcăm. Suntem foarte supăraţi. Poate a contat şi arbitrajul, dar au fost mai buni şi au câştigat. Avem nevoie de o atitudine mai bună, nu ştiu ce să mai zic, trebuie să strângem rândurile, pentru că nu este bine. Mi-e teamă că nu putem prinde play-off-ul, trebuie să ne revenim. Le cerem scuze suporterilor, celor din conducere, antrenorilor, doar noi jucătorii suntem de vină”, a spus căpitanul Nicuşor Bancu.

„Sunt mulțumit de modul în care jucătorii noștri s-au dăruit. Nu pot să zic că n-au luptat. Arbitrul a făcut cadou un gol, iar noi încă două. În prima repriză am avut o situație clară, dar n-am reușit să marcăm. Am încasat goluri în cele mai rele momente posibile. Normal că trebuie să discutăm și despre arbitraj, nu e prima dată când se întâmplă asta. A fost foarte greu să revenim după 0-2. Am încercat. Rezultatul e cam dur față de realitatea din teren Nu a fost rău cum am început, am avut stabilitate. Cartonașul galben primit de Badelj și faptul că n-a jucat foarte mult ne-au făcut să schimbăm”, a declarat antrenorul Ivaylo Petev după meci.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Maldonado, Zajkov (’79, R. Silva), Badelj (’46, Markovic) – Soiri, Al. Crețu, Mitriță, Căpățînă (’46, Anzor), Bancu – Cîmpanu (’57, Koljic), Baiaram (’46, Danciu). Antrenor: Ivaylo Petev.

FCSB: Tîrnovanu – Pantea (’46, V. Creţu), Dawa, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Lixandru (’69, Alhassan) – Băluță (’82, Miculescu), L. Felipe (’46, Oc. Popescu), Coman (’75, Ov. Popescu). Antrenor: Elias Charalambous.

Cartonașe galbene: Badelj ‘1, Mitriţă ‘5, Bancu ’82 / O. Popescu ’62, Olaru ’72.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va juca la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi (4 februarie, ora 15.30).

Cătălin Pasăre