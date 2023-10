România urcă pe primul loc! Iordănescu: ,,Jucătorii merită respect”

Nicolae Stanciu (23), Ianis Hagi (28), Răzvan Marin (44 – penalty) şi Florinel Coman (50) au adus cel mai clar succes al naționalei de fotbal a României din această campanie de calificări pentru Euro 2024. Echipa condusă de Edward Iordănescu a urcat pe prima poziție a Grupei I după ce a învins Andorra cu 4-0 (3-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti. După sancțiunea UEFA, tricolorii au fost susținuți de peste 20.000 de copii din tribune. Atmosfera a fost una pe placul selecționerului, care a ținut să-și apere jucătorii pentru valul de critici resimțit după egalul cu Belarus (0-0), de la Budapesta.

,,Vreau să le mulțumesc acestor copii. Sunt ai României, au fost fantastici. Au o energie incredibilă și mă bucur că am putut să îi răsplătim. Înainte de joc, asta am avut ca obiectiv secundar, să îi bucurăm. Trebuie să felicit echipa, a arătat caracter. Sunt trei jocuri fără gol primit, cea mai bună defensivă din grupă. Suntem la un alt nivel față de Liga Națiunilor și sub ce îmi doresc eu să fie echipa. La Budapesta am avut un adversar mai slab care a marcat împotriva tuturor. Vedem ce surprize sunt. Despre critici pot să spun un singur lucru. După fiecare val de critici, tsunami, dorm noaptea. Însă nu dorm noaptea când sunt atacați jucătorii. Ei vin cu sufletul la echipa națională. Merită respect, dar și susținere, mai ales de la oamenii care au un istoric în spate. Cu toată puterea mea voi apela la acest grup. Știu ce se poate întâmpla. Ați văzut ce se întâmplă și în alte grupe. Azi am început cu un debutant. Avem jucători angrenați în cupe europene. Mă bucur pentru Ianis, care a produs pentru echipă. Mă bucur pentru Florinel, care a marcat primul gol. Ne dorim liniște și pace pe pământ și să jucăm pe teren. Știm că suntem pe primul loc. Mai avem nevoie de puncte, dar sunt lucruri care nu depind de noi!”, a declarat Iordănescu Jr.

România în partida cu Andorra: Moldovan – Sorescu, Drăguşin (Rus, 46), Burcă, Bancu – Răzvan Marin (Cicâldău, 59), Stanciu (Alibec, 66) – Moruţan, Hagi (Marius Marin, 65), Coman – Bîrligea (Mihăilă, 59). Selecţioner: Edward Iordănescu.

România mai are de disputat două partide în Grupa I, cu principalele contracandidate: Elveția și Israel. Meciurile decisive au loc luna viitoare. Primele două formații se califică direct la turneul final.

Programul Grupei I din preliminariile EURO 2024

15 noiembrie 2023

ora 21.45 | Israel – Elveția

18 noiembrie 2023

ora 19.00 | Belarus – Andorra

ora 21.45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21.45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus

Cătălin Pasăre