România, în grupele principale la CM de handbal feminin

Naţionala feminină de handbal a României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial, după o victorie categorică împotriva reprezentativei similare a Serbiei: 37-28 (19-13). Jocul a contat pentru Grupa E a competiției, care se desfășoară în Danemarca, Norvegia şi Suedia. A fost al doilea succes al tricolorelor, după ce, în meciul de debut, elevele lui Florentin Pera au trecut de Chile cu 44-19. Ca şi în prima partidă, cea mai bună jucătoare a fost desemnată Eliza Buceschi. Sportiva legitimată la Rapid a marcat de 8 ori. Celelalte goluri au fost înscrise de Sonia-Mariana Seraficeanu 7, Nicoleta Dincă 4, Crina Pintea 4, Cristina Laslo 4, Alexandra Dindiligan 2, Lorena-Gabriela Ostase 2, Andreea- Cristina Popa 2, Alicia-Maria Gogîrlă 2, Daria Bucur 1 și Bianca-Maria Bazaliu 1. Diana Ciucă a apărat 5 şuturi (31%), Yuliya Dumanska a apărat un şut (13%), iar Daciana Hosu 4 (29%).

,,Sunt mândru de jucătoarele mele, a fost un meci foarte bun din partea noastră, am început bine, cu energie bună. Am jucat foarte bine pe contraatac, cred că a fost punctul nostru forte. În partea secundă nu ne-am dat bătuți când am trecut printr-o perioada mai slabă, dar în general sunt foarte satisfăcut de meci. Am avut agresivitate atât în atac, cât și în apărare. Era o victorie importantă pentru noi, Serbia a jucat foarte bine cu Danemarca și ne așteptam să fie un meci greu ”, a declarat Florentin Pera. România va juca pe 5 decembrie ultimul meci din grupă, contra Danemarcei. Primele trei clasate vor obţine calificarea în grupele principale, pe care le vor începe cu punctele acumulate între ele. România nu a contat nici în acest meci pe căpitanul Cristina Neagu, jucătoarea CSM-ului din București fiind în continuare accidentată.

Cătălin Pasăre