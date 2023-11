ROMÂNIA EȘUATĂ! (Burse de merit pentru… deținuți!, dar nu și pentru elevi)

Motto: „E posibil să mor chiar mâine și pe pământ n-o să rămână nimeni care să mă fi înțeles întru totul. Unii chiar or să mă considere mai rău, iar alții mai bun decât sunt. Câțiva vor spune că eram un om bun; alții că am fost o canalie. Dar amândouă aceste opinii vor fi la fel de greșite.” – Lermontov, din „Un erou al timpului nostru”

Am impresia că guvernanților noștri nu le prea pasă că de mai bine de o săptămână continuă greva în Snătate. Ministrul (Ne)Sănătății noastre, incompetentul Alexandru Rafila – propus cândva de Marcel Ciolacu – fără rușine chiar pentru demnitatea de prim-ministru al României! – nu a făcut nimic notabil de când ocupă această funcție de demnitate publică. Nu tu medicamente, nu tu programe de sănătate, nici măcar pentru bolnavii cu cancer!

GREVA ÎN SĂNĂTATE. Angajații CAS au decis să înceteze complet interacțiunile cu publicul. Sistemul de sănătate din România se confruntă cu un blocaj alarmant, pe măsură ce angajații Caselor de Asigurări de Sănătate au intrat în a șasea zi de grevă, extinzându-și protestele la nivel național. Motivul acestei mișcări radicale este refuzul guvernanților de a asculta și de a răspunde cererilor lor urgent.

Într-un gest de protest și solidaritate, angajații în CAS au hotărât să înceteze interacțiunile cu publicul, semnalând, astfel, presiunea în care lucrează în condițiile actuale. Ei mai susțin că sarcinile de serviciu au ajuns la cote alarmante în comparație cu numărul insuficient de personal angajat în instituție. De asemenea, angajații solicită creșteri salariale semnificative și amenință cu paralizarea întregului sistem de sănătate.

EXODUL SPRE STRĂINĂTATE! La Timișoara, de pildă, aproape 80% dintre angajați au ieșit în fața instituției pentru a trage un semnal de alarmă. Nemulțumirile acestora sunt justificate pentru că, din 2018, salariile lor nu au mai crescut, iar în ultimii 25 de ani un procent de 25% dintre colegii lor au plecat să lucreze în cadrul altor instituții pentru salarii mai mari și pentru condiții de muncă cu mult mai bune.

De la ora 8:00, angajații CAS asigură doar urgențele, programul cu publicul fiind complet blocat.

Începând cu ora 11:00, angajații CASMB vor protesta în fața instituției din str. București-Ploiești nr. 7, București.

ROMÂNIA EȘUATĂ! Expresia îi aparține preș. Klaus Werner Iohannis care se lăuda, oarecum, cu isprava sa de a crea realitatea și sintagma România eșuată în mai puțin de două mandate prezidențiale de lâncezeală în acțiune și în gândire inexistentă! Programul România Educată – în fapt, o însăilare de platitudini – are din ce în ce mai mari șanse să se transforme în România Eșuată! După ce că elevii cu medii de 1 primesc burse de merit, a venit rândul deținuților din penitenciarele României să se bucure și ei de aceste fonduri.

PUȘCĂRIAȘI CU BURSĂ DE MERIT! Unii dintre deținuții Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud care își continuă studiile după gratii vor primi bursă de merit din partea Ministerului Educației, condus de mintea creață a Lidiei Deca. Dintre cei 78 de deținuți care se fac că urmează o școală în pușcărie, aproape 20 de deținuți vor primi bursă de merit, datorită noii formule de calcul de acordare a burselor. Ce mai contează că elevi cu adevărat merituoși din sectorul unu al Bucureștilor, condus de primărița USR (Uniunea Sabotați România!), Clotilde Armand, nu-și primesc bursele de niciun fel?! Așa că, deținuții cu bursă mai papă și din banii statului câte 450 de lei lunar. Ce rușine!

ION PREDOȘANU

P.S. Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, urma să viziteze miercuri Egiptul, țară de tranzit pentru românii ce au fost eliberați marți – 103 la număr, și alții – miercuri, din Fâșia Gaza. Iată cum diplomația lui Marcel Ciolacu dă roade! (Ion Predoșanu)