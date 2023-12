România a terminat pe 12 Mondialul de Handbal

Naţionala României a încheiat cu o victorie Campionatul Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia, 27-26 cu Polonia. Tricolorele au controlat jocul de la un capăt la altul, au avut 13-10 la pauză și au condus şi la cinci goluri în repriza secundă, dar pe final au fost egalate la 25. Din fericire, elevele lui Florentin Pera au gestionat mai bine finalul de joc și au terminat turneul cu un succes. Eliza Buceschi a marcat 11 goluri pentru România, Cristina Laslo 5, Crina-Elena Pintea 4, Daria Bucur 3, Alexandra Dindiligan 2, Andreea-Cristina Popa 1 și Bianca-Maria Bazaliu 1. Diana Ciucă a apărat un şut (20%), iar Daciana Hosu 8 (29%). România a ratat obiectivul său la acest turneu final, calificarea în sferturile de finală (locurile 1-8), care ar fi asigurat prezenţa la un turneu preolimpic. Echipa antrenată de Pera s-a clasat pe locul 12 în clasamentul final. În ciuda poziției ocupate, selecționerul s-a declarat satisfăcut de comportarea tricolorelor la această competiție. ,,Sunt foarte mulţumit şi mândru de jucătoarele mele. A fost un meci dificil, Polonia este o echipă puternică şi un lot cu jucătoare bune. Însă noi am avut o evoluţie bună azi şi sunt fericit că am luptat până la capăt. Eu dau 100% la fiecare meci şi aştept acelaşi lucru şi de la jucătoare. Iar ele au arătat că au caracter astăzi, au jucat cu dorinţă, au jucat ca o adevărată echipă. E important că am arătat o energie bună pe teren”, a explicat Pera. Tehnicianul a considerat că Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a României la această ediţie a Campionatului Mondial. ,,În opinia mea, Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a României la acest Campionat Mondial. A jucat foarte, foarte bine şi mereu pentru echipă. A fost liderul nostru. Acelaşi lucru îl pot spune şi despre Crina Pintea, care a avut de asemenea evoluţii foarte bune. Azi amândouă au luptat până la sfârşit şi le apreciez pentru acest lucru”, a mai spus selecţionerul. Pivotul Crina Pintea a fost de părere că micile detalii au făcut diferența în meciurile de la acest Mondial. Jucătoarea de la CSM București a fost foarte afectată pentru ratarea obiectivului. ,,Cred că am fost foarte aproape, dar în același timp foarte departe de ceea ce ne doream noi. Sunt mândră de felul cum ne-am luptat în aceste două meciuri, cu Japonia și cu Polonia. Sunt mândră de felul în care ne-am luptat și cu Germania, cred că puțină luciditate și astăzi eram acolo unde cred că eu că ne-ar fi fost locul. A mai trecut un an și simțim foarte multă durere, chiar dacă cumva se vede altceva. Toate suntem aici pentru că iubim sportul ăsta și că punem foarte mult suflet în ceea ce facem. Cred că toate, de la cea mai mică la cea mai mare, ne-am dorit foarte mult să intrăm în primele 8 și să avem parte de un turneu preolimpic”, a spus Pintea. În partida de luni seară nu a evoluat Cristina Neagu, în continuare accidentată. Ea a intrat doar în meciul cu Germania, în care a marcat trei goluri.

Cătălin Pasăre