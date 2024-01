România a încheiat Europeanul de handbal cu trei înfrângeri

Naţionala României a fost învinsă de formaţia Croaţiei cu scorul de 31-25 (16-12), marţi seara, la Mannheim, în ultimul său meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin. Anterior, ,,tricolorii” au disputat alte două jocuri în Germania, cu Austria, 24-31, şi cu Spania, 24-36. Nicuşor Negru a fost cel mai bun om al echipei conduse de Xavi Pascual, cu 9 goluri marcate. Andrei Buzle (3), Demis Grigoraş (3), Daniel Stanciuc (2), Ionuţ Nistor Ioniţă (2), Ştefan Gabriel Cumpănici (2), Călin Dedu (2), Marius Sadoveac (1) și Andrei Valeriu Drăgan (1) și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor. Dan Lucian Vasile a apărat 8 aruncări (30,77%), iar Ionuţ Ciprian Iancu a avut 2 intervenţii (16,67%). Croația a câștigat grupa, fiind urmată de Austria, Spania și România.

,,Cred că Croaţia merită să câştige această grupă pentru că a jucat un handbal extraordinar. În ceea ce priveşte meciul din această seară, sunt puţin dezamăgit de echipa mea. Am reuşit să ajungem la turneul final şi să jucăm aici în faţa a 30.000 de spectatori… acesta a fost al treilea meci al nostru, dar nu e normal să facem greşelile pe care le-am făcut în ultimele 4 minute ale primei reprize. Trebuie să învăţăm din aceste lucruri. Şi nu pentru că puteam sau nu să câştigăm acest meci, Croaţia ar fi câştigat probabil oricum. Dar trebuie să conştientizăm împotriva cui am jucat acest 4 minute. Să faci o greşeală, se mai întâmplă, dar să faci 4 greşeli încercând să driblezi este ceva stupid. Aşa că trebuie să învăţăm aceste lucruri. De asta sunt dezamăgit, de aceste greşeli. Pentru că în repriza a doua de exemplu, când eram conduşi la multe goluri, echipa a arătat spirit de luptă. De aceea cred că România are viitor, pentru că avem mulţi jucători tineri care se pot lupta din nou la un turneu final al Campionatului European, sperăm că nu după o pauză de 28 de ani”, a concluzionat Xavier Pascual după terminarea partidei. România nu se mai calificase la un Campionat European din 1996, când se clasa pe locul 9. Este doar a treia participare la Campionatul European, la prima (1994) încheind pe locul 11.

Cătălin Pasăre