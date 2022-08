Reușește Rădoi calificarea în play-off-ul Conference League? ,,Trebuie să avem altă atitudine și alt joc”

Debutul lui Mirel Rădoi este unul cât se poate de complicat la Universitatea. Oltenii întâlnesc în această seară, de la ora 20.30, formația Zorya Luhansk, în returul de pe ,,Ion Oblemenco”. Prima manșă a fost câștigată de ucraineni cu 1-0, după un joc dezolant prestat de formația din Bănie. Noul antrenor al juveților știe că nu poate schimba multe într-un timp atât de scurt, dar le-a cerut fotbaliștilor dăruire și spirit de sacrificiu. ,,Cel mai important test este meciul de joi. Înainte de toate, trebuie să depistăm problemele de la partida tur. Trebuie să avem altă atitudine și alt joc. Vom vedea dacă vom putea câștiga partida în 90 de minute sau în 120 de minute. Nu am un sistem de joc conturat, pentru că va trebui să văd cum se prezintă jucătorii. Sunt doar două zile până la următorul joc, trebuie să vedem toate rapoartele jucătorilor. Apoi vom decide ce sistem să jucăm, și în funcție de adversar. Știu că Zorya joacă 4-3-3. Orice am face, jocul tur nu ne-a dat mari speranțe, trebuie să fim sinceri. Dar este o echipă care are slăbiciunile ei și trebuie să profităm de ele. Este un timp scurt, dar cred că asta putem schimba, atitudinea”, a spus Mirel Rădoi, la prima sa conferință de presă. Sorin Cârțu l-a antrenat pe Mirel Rădoi, dar acum speră ca elevul să-și depășească maestrul. În 1991, la Craiova ajungea ultimul titlu de campioană cu actualul președinte pe banca tehnică. Tot cu un oltean la timonă, Universitatea speră să repete performanța.„Îi dorim cât mai mult succes, sper să reușească, și așa cum eu l-am ajutat pe el la început, în juniorat, sper ca el să doboare recordul meu, că sunt ultimul antrenorul care a luat campionatul la Craiova. M-aș bucura ca el să fie cel care mă detronează pe mine. În momentul în care la Craiova nu se realizează ceva, nu se ia un trofeu, antrenorii respectivi au o problemă, cu noi cei din club. Cu Reghe, dacă accepta niște condiții, nu ar fi fost pusă problema rezilierii, pentru că eram mulțumiți de evoluția echipei, dar pierderea Cupei ne-a durut. Au fost neînțelegerile acelea. Decizia este la el în privința transferurilor. Trebuie să cădem de comun acord. Trebuie să existe o colaborare clară. Antrenorul care vine la Craiova e ca un actor bun. Acela joacă și dramă, și comedie, în aceeași parametri. Ca Amza Pellea, ca Dinică, acela este un antrenor bun al Craiovei”, a spus Sorin Cârțu. Mirel Rădoi a semnat cu Ştiința un contract pe două sezoane.

Cătălin Pasăre