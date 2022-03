Reprezentanții secției de baschet, determinați să încheie seria înfrângerilor

Principala echipă de baschet de la CSM Târgu Jiu revine în propria sala în acest weekend. Trupa gorjeană se va confrunta cu CSU Sibiu, într-un meci care se va disputa duminică, de la ora 18.00. Jocul contează pentru etapa 22-a din LNBM. Gorjenii s-au impus în precedenta întâlnire cu trupa ardeleană, dar datele problemei stau diferit acum. Formația condusă de Claudiu Alionescu nu a mai câștigat de șapte runde, în timp ce sibienii au ajuns la opt victorii stagionale. Baschetbalistul gorjean Camil Berculescu se așteaptă la un meci foarte dificil, dar a declarat că formația gazdă trebuie să întrerupă seria partidelor fără victorie. ,,Cu siguranță meciul din retur va fi mai greu. Va trebui să muncim de două ori mai mult ca în meciul din tur. Sibiul este o echipă mult mai omogenă față de meciul din tur, dar noi trebuie să jucăm doar cu gândul la victorie. Trebuie să intrăm foarte motivați, determinați, să jucăm asumat și mult mai responsabil față de cum am jucat până acum. În plus trebuie să urmăm planul meciului cu strictețe. Trebuie ca absolut toată lumea, de la primul om care intra în sală, până la ultimul, fie ei jucători sau fani, să fie total prezenți, cu mintea și cu sufletul alături de echipă, nu doar fizic. Este un meci extraordinar de important, în care este nevoie de susținere din partea tuturor”, a spus Camil pentru csmtargujiu.ro. Expertul sportiv Adrian Roșu a declarat că vizitatorii se pot baza pe un lot complet, puternic. Oficialul gorjenilor speră însă ca publicul să joace un rol important în această confruntare. „Meciul cu Sibiul va fi unul foarte dificil. Spuneam la început de sezon că parcursul Sibiului nu este unul real, că au avut accidentați și că își vor reveni până la final, lucru ce s-a adeverit. Totuși, noi avem avantajul terenului propriu și publicul de partea noastră. Nu am mai avut un meci acasă de fix o lună și sunt convins că publicul va veni cu o energie foarte bună alături de echipă. Sper să facem un meci bun și să obținem un rezultat pozitiv”, a declarat coordonatorul secției de baschet Adrian Roșu. În altă ordine de idei, CSM revine pe teren propriu după deplasări extrem de dificile, la Timișoara, Craiova și Cluj. Totuși, Berculescu vede și partea plină a paharului și a vorbit despre unitatea grupului. ,,Am avut o perioadă destul de încărcată din toate punctele de vedere, cu meciuri grele în deplasare, de la destul de grele la foarte dificile, în care am întâlnit adversari puternici. Cu toate acestea, pot spune că ne-am îndeplinit noile obiective, ne-am găsit mult mai bine pe teren, am fost mult mai prezenți și mai ales solidari unii cu ceilalți, iar la acest capitol vreau să punctez că se văd niște diferențe substanțiale, mai ales de comunicare, ceea ce este foarte bine. Toate aceste detalii ne întăresc, chiar și pe ultima sută de metri, și ne pregătesc pentru următoarele meciuri, care sunt decisive. Fiecare meci va fi ca o finală”, a precizat baschetbalistul gorjean. Camil s-a referit și la conflictul din Ucraina, îndemnând cetățenii români să-și ajute vecinii care au fugit din calea conflictului armat.

,,Sincer, am fost foarte surprins, dar și îngrijorat de soarta acelor oameni. Nu mă așteptam ca Putin să facă astfel de demersuri, dar din păcate acestea sunt vremurile pe care le trăim și trebuie să ne adaptăm. Un foarte bun prieten mi-a spus zilele acestea că în momentul în care ne spuneau bunicii noștrii că noi nu știm ce este suferința, acum chiar trebuie să le dăm dreptate. Le doresc celor care sunt direct sau indirect afectați de această situație să încerce să fie cât mai puternici, pragmatici, iar cei care au posibilitatea să ajute pe cât de mult posibil pe oricine este afectat de acest război, să caute să ofere ajutorul acestor oameni și nu numai lor. Sper ca oameni să fie mai buni în fiecare zi și să ajute cu inima bună. Dacă stăm să ne gândim bine, până la urmă toți suntem în aceeași ‘oală’, ca să spun așa, indiferent de unde provenim”. CSM Târgu Jiu are 5 victorii și 16 înfrângeri în acest sezon. La meciul din Sala Sporturilor sunt șanse ca formația noastră să se bazeze și pe aportul unui nou baschetbalist american. Totuși, până la rezolvarea documentației, gorjenii nu vor anunța noul transfer. Jucătorul de peste ocean și-a însoțit posibilii coechipieri și în deplasarea de la Cluj.

Cătălin Pasăre