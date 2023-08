Reghecampf, înainte de duelul cu FCSB: ,,Sunt meciuri în care poţi arăta ce vrei să faci în carieră”

După o prestație rușinoasă pe terenul campioanei Farul Constanța, Universitatea Craiova merge într-o deplasare mai grea la prima vedere. Trupa lui Laurențiu Reghecampf are meci sâmbătă, pe Stadionul ,,Steaua”, acolo unde va da piept cu FCSB.

Partida începe la ora 21.45. Antrenorul trupei din Bănie și-a îndemnat elevii să demonstreze că sunt capabili de mari performanțe. ,,Reghe” vrea să șteargă impresia modestă din runda precedentă și este conștient că nimic nu i-ar bucura pe fani mai mult ca un succes în capitală. „În primul rând, atmosfera fi una specială, jucăm pe Ghencea, stadionul va fi full. Ştiu ce atmosferă fac fanii de acolo, va fi un ajutor incredibil pentru cei de la FCSB. Pentru noi va fi un meci important, avem ocazia să arătăm că la Constanţa a fost un accident. A trebuit să analizăm, să discutăm despre ce am jucat în ultima partidă. La Farul, a fost un meci foarte slab făcut de noi, nu am recunoscut foarte mulţi dintre jucătorii noştri. Am discutat cu ei, despre ce ne va aştepta sâmbătă, avem şansa să jucăm pe un stadion plin, e un prilej să le aducem bucurie fanilor noştri într-o zi specială pentru Universitatea Craiova. Sunt meciuri în care poţi arăta la ce nivel eşti, ceea ce vrei să faci în cariera de fotbalist. Nu suntem favoriţi şi am simţit pe pielea noastră ce s-a întâmplat la Constanţa, în frunte cu mine ne-am gândit că Farul va intra cu a doua echipă, că se va menaja”, a declarat antrenorul Craiovei. Principalul Universității se va baza la acest meci și pe Lyes Houri. După prestația de la malul mării, mai mulți ,,titulari” ar putea lua loc pe banca de rezerve. „Lotul FCSB are mare calitate, deşi este un minus că le lipsesc 2-3 jucători importanţi, dar nu ar trebui să ne gândim la acest lucru, trebuie să luăm meciul foarte serios, fiindcă va fi unul greu. Întotdeauna veţi vedea surprize în echipă, pentru că lotul este numeros, presiunea există de pe margine, vom încerca să facem un 11 care să se lupte cu FCSB din toate punctele de vedere, jucători care să reziste la presiune, care să aibă devotament. Houri e de mult timp pe lista noastră, a clubului, eu am insistat să-l aducem acum, el s-a accidentat când era la noi, ne-a ajutat mult atunci, voiam să activăm clauza de cumpărare atunci. Ar fi cazul să ne oprim cu transferurile, să ne ocupăm de acest meci. Dacă va mai fi o oportunitate să luăm un jucător care să ne ajute, aşa cum a fost cu Lyes Houri, o vom specula, dacă nu, ne vom concentra pentru la iarnă”, a precizat Reghecampf. Înaintea acestei runde, cele două formații ocupă primele două poziții în Superligă. FCSB este lider, cu un punct peste ,,juveți”, dar și cu un meci mai puțin.

Cătălin Pasăre