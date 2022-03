Răzvan Burleanu a vorbit despre problemele fotbalului din Gorj: Încercăm să sprijinim cluburile

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, își continuă vizitele în țară. În această săptămână a fost rândul județului Gorj să primească delegația forului național.

Burleanu s-a întâlnit la Târgu-Jiu cu autoritățile locale și județene, cu reprezentanții Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu și, bineînțeles, cu oficialii și membrii AJF Gorj.

Răzvan Burleanu a enunțat trei direcții pe care vrea să meargă în perioada următoare. ,,Vrem să ne asigurăm, mai ales în relația cu autoritățile locale, că fotbalul rămâne un obiectiv pe agenda publică și că, totodată, putem împreună să construim un proiect la nivel fotbalistic în câteva zone extrem de importante: participarea în competiții, astfel încât să creștem numărul de copii și juniori pe care îi regăsim în fenomenul fotbalistic; o direcție legată de zona de educație, prin fundația Academia națională de fotbal, care își propune să devină cel mai important furnizor de educație în plan fotbalistic la nivel național și o direcție legată de infrastuctură”, a declarat președintele FRF. Acesta s-a referit și la lipsurile din fotbalul gorjean, dar și la investiții imediate sub girul FRF. ,,Situația din Gorj e oarecum identică cu ceea ce se întâmplă la nivel național, unde suferim cel mai mult la nivel de infrastructură pentru copii și juniori. Am reușit, împreună cu primarul municipiului din Târgu Jiu, să avem un consens în ceea ce privește o investiție guvernamentală, o Bază de tip 1. Este un proiect care presupune 150 de baze la nivel național. S-a identificat o suprafață de aproximativ 13.000 de metri pătrați, astfel că ne așteptăm, în următoarele două-trei luni de zile, să fie finalizată întreagă procedură de documentație la nivel local. După aceea, practic, alături de FRF, să putem să depunem acest proiect la nivel de C.N.I.”, a precizat Burleanu. Președintele federației s-a întâlnit și cu reprezentanții formațiilor din Târgu-Jiu, Pandurii și Viitorul. Ambele echipe se află în insolvență, iar situația este destul de dramatică în țară, unde tot mai multe cluburi apelează la declanșarea acestui proces. ,,Încercăm și noi să vedem cum putem să sprijinim, din punct de vedere fotbalistic, fiecare dintre aceste cluburi. Insolvența este o consecință a unui management, dar nu înseamnă că dacă au trecut printr-un management mai puțin bun nu pot părăsi zona de insolvență și să revină. Cu siguranță, această pandemie a contribuit enorm de mult. Dacă nu am fi trecut prin această pandemie, sunt convins că nu ne-am fi confruntat cu foarte multe cazuri de insolvență. Spun acest lucru și pentru că avem un nou sistem de licențiere, care presupune un dublu control, atât în primăvară, cât și în toamnă. Acest lucru ne-a ajutat, ca înainte de pandemie, să nu mai avem niciun club în insolvență, la nivelul Ligii 1. Fotbalul european a pierdut, în 2020 și 2021, nu mai puțin de 7 miliarde de euro, iar fotbalul românesc se înscrie în același context. O altă problemă pe care o înregistrăm este situația cluburilor care retrogradează din Liga 1 în Liga 2. Tot mai multe, nu au capacitatea să se adapteze financiar provocărilor celui de-al doilea eșalon și de aici foarte multe insolvențe și faliment. De aceea, încercăm să accelerăm și în zona de educație. Chiar în această perioadă, avem în derulare primul MBA de management sportiv din România, implementat împreună cu UEFA”, a mai spus Burleanu. Actualul președinte al FRF este, deocamdată, singurul candidat la alegerile din 22 aprilie 2022.

Cătălin Pasăre