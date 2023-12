Proiectele derulate de CNTV, recunoscute prin certificate

Proiectele eTwinning, derulate în anul școlar 2022-2023, de către elevii și cadrele didactice ale Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu”, au primit acum recunoașterea la nivel național prin acordarea unor certificate de calitate. ,,Au sosit primele Certificate Naționale de Calitate pentru Proiectele eTwinning implementate de elevii și cadrele didactice ale Colegiului Național Tudor Vladimirescu, în anul școlar 2022-2023. Pentru activitatea desfășurată în cadrul Proiectelor eTwinning Romania “Let’s be friends!” și “STEM for the Future Generations, elevii clasei a III-a A, coordonați de doamna prof pentru înv. primar Cristina Tomescu, au fost răsplătiți cu Certificatele Naționale de Calitate. Certificatul Național de Calitate eTwinning se acordă cadrului didactic care a participat la un proiect eTwinning care a atins cele cinci standarde de calitate stabilite de către Biroul Central de Asistență eTwinning de la Brussels: inovație pedagogică, integrare curriculară, colaborare între școlile partenere, utilizare a tehnologiei informației și a comunicațiilor și rezultate, impact şi documentaţie”, a anunțat conducerea CNTV Târgu Jiu.

I.M.