Proiect despre Holocaust, pentru elevii de la CNTV Târgu Jiu

Andrei Olteanu, alumn Elie Wiesel Study Tour 2023 și student la Școala Doctorală de Istorie, Civilizație și Cultură din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, a organizat, la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, un proiect de follow-on intitulat „Film as a Tool for Representing the Holocaust”.

Acest workshop a avut ca scop îmbunătățirea înțelegerii elevilor de clasele a XI-a și a XII-a de la Liceul ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu cu privire la istoria Holocaustului, utilizând filmul ca instrument pentru o perspectivă mai intensă și emoționantă. A promovat empatia, gândirea critică și conștientizarea semnificației Holocaustului în istoria umană, contribuind la formarea unei generații mai informate și empatice.

”Cu pasiune și dăruire, absolvenții Colegiului Național Tudor Vladimirescu se reîntorc în școala care le-a modelat personalitatea! Andrei Olteanu a redevenit elev al CNTV și, din ipostaza profesorului, a organizat un workshop despre istoria Holocaustului, alături de prof. dr. Maria Cochină”, a anunțat conducerea unității de învățământ.

I.M.