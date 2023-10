Proiect cu roboți educaționali, prezentat astăzi, la Colegiul Tehnic nr. 2 Târgu Jiu

Asociația CRED organizează în această dimineață, la Colegiul Tehnic nr. 2 Târgu Jiu, evenimentul „Eu Robotul”. În cadrul evenimentului, copiii vor învăța să programeze roboți folosind blocuri de comenzi și să lucreze cu senzori.

„Vom face proiecte practice care implică mișcarea roboților și colectarea datelor de la senzori pentru a învăța concepte de bază în programare și tehnologie. Vom folosi roboți educaționali programabili și platforme de programare vizuală pentru a învăța să cream algoritmi de programare prin plasarea blocurilor de comenzi. De asemenea, vom utiliza roboți echipați cu senzori pentru a învăța cum să colectam și să utilizăm datele din mediul înconjurător în proiecte. Evenimentul are ca obiective să îi învețe pe copii să programeze roboți, și să interacționeze cu senzorii, stimulând totodată gândirea logică și abilitățile de rezolvare a problemelor printr-o experiență interactivă și colaborativ. Se adresează elevilor de liceu din Târgu Jiu. Acest eveniment oferă copiilor o experiență specială în învățarea programării și tehnologiei prin intermediul roboților educaționali și a interacțiunii cu senzorii, dezvoltând abilități importante într-un mod captivant și distractiv. Facilitatorii sunt profesori si trainer cu experienta in domeniul didactic si in domeniul tehnologiei”, au transmis organizatorii.