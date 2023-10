Probleme mari de efectiv pentru Gilortul: ,,Am fost nevoiți să facem antrenament cu 14 jucători”

Gilortul Târgu Cărbunești are un examen important vineri. Echipa lui Mario Găman primește vizita formației de pe locul 2, CSO Filiași. Deși ocupă locul 7 în acest moment, gazdele au doar cu trei puncte mai puțin decât oponenții doljeni, iar duelul se anunță unul încins. Meciul de pe Stadionul ,,Cristinel Răducan” începe la ora 15.00. Principalul Gilortului a vorbit despre importanța unui succes, în contextul dificultăților cu care se confruntă echipa sa. Găman cere sprijinul fanilor și este convins că jucătorii se vor mobiliza pentru a răsturna calculele hârtiei. ,,Ne așteaptă o perioadă foarte încărcată, cu cinci meciuri foarte grele, și, din păcate, nu suntem într-un moment foarte bun din cauza absențelor notabile pe care le avem. Acum, după ce am pierdut doi jucători foarte importanți, pe Roncea și pe Habet și doi juniori, pe Leonardo Căldăraru și Ștef Diaconescu, l-am pierdut și pe Bogdan Oprișa. Nu știm exact pentru cât timp. Ieri, la antrenament, Alexandru Oprița a rămas cu spatele înțepenit și am fost nevoiți să facem antrenament cu 14 jucători! Vineri întâlnim, din punctul meu de vedere, una din cele mai bune echipe ale seriei, alături de CSM Deva, una din pretendentele la primele două locuri. O echipă cu un lot numeros, cu dubluri pe toate posturile, cu jucători foarte valoroși, jucători care pot face față oricând la ligile superioare, dar de multe ori se întâmplă ca ambiția și dăruirea să câștige în fața talentului. Noi privim cu multă încredere această partidă, indiferent de ce jucători vor fi în teren. Jucăm acasă, unde am dominat orice echipă, indiferent de nume și de buget, și sperăm să ne iasă și de această dată.

Așteptăm lumea la stadion să ne susțină și sperăm să aibă parte de o partidă interesantă și de un spectacol fotbalistic pe măsură”, a spus principalul gorjenilor.

Meciul contează pentru etapa a 8-a a Seriei 7.

Liga 3 (Seria 7) – Meciurile Etapei 8

Vineri, 13 octombrie, ora 15.00

FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 2 – ACS Viitorul Şimian

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti – ACSO Filiaşi

Sâmbătă, 14 octombrie, ora 15.00

CSM Jiul Petroşani – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii

AFC Voinţa Lupac – CSM Deva

CSO Turceni – Universitatea Craiova 2 reprogramat

Cătălin Pasăre