Primarii PSD susțin proiectul senatorului Iordache de deblocare a retrocedării pădurilor

Comisiile de fond funciar din toată țara sunt blocate și plătesc daune proprietarilor după ce o decizie a Curții Constituționale a interzis retrocedarea pădurilor aflate în administrarea Romsilva. Numai la nivelul județului Gorj există sute de litigii în instanțele de judecată iar primăriile sunt depășite de situație fiind obligate la penalități în fiecare caz în parte. Blocajul apărut în 2017 poate fi remediat cu anumite modificări legislative.

Președintele PNL Gorj, senatorul Ion Iordache, a depus la Senat o inițiativă legislativă care modifică art.5 din legea 18/1991, art 11 din legea 46/2008 (Codul Silvic), art 361 din OUG 57/2019 și anexa 2, pct.4 din OUG 57/2019 (Codul Administrativ).

Primarii gorjeni susțin cu entuziasm proiectul lui Iordache, cei mai vocali sunt edilii PSD care le cer parlamentarilor social democrați să voteze această lege.

Dănuț Birău, primarul PSD de la Cărbunești a declarat că acest proiect ,,ajută orice UAT, nu numai cele din județul Gorj, pentru că există un blocaj în eliberarea actelor de proprietate pentru terenurile forestiere, având în vedere problema trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat, apoi de la Romsilva către noi ca să putem pune în vedere proprietarii de fonduri forestiere. De altfel, mulți au hotărâri definitive și irevocabile care ne obligă să facem acest lucru. De altfel, dacă noi nu punem în aplicare aceste hotărâri vom fi obligați să achitam penalități și afectam bugetele locale care sunt oricum mici”.

Și în opinia primarului de la Peștișani, Cosmin Pigui, legea îi avantajează pe gorjeni. ,,Este un proiect foarte bun pentru toate comunitățile deoarece noi primarii ne chinuim să îi punem in posesie cetățenii care revendică păduri. Să nu uitam că urmare a unei hotărâri a Curții Constituționale retrocedarea pădurilor a fost stopată total”, a declarat edilul PSD de Peștișani.

Parlamentarii PSD Gorj nu au dorit să semneze inițiativa legislativă depusă de senatorul Ion Iordache, dar primarii le cer să o sprijine.

,,Trebuie să rezolvăm problema retrocedării pădurilor. Vreau să rog parlamentarii PSD, și nu dau înapoi pentru că recunosc că am bătut palma cu PSD-ul, să susțină acest proiect care este absolut necesar pentru primari și pentru cetățeni. Nu trebuie să blocăm retrocedarea pădurilor, pentru că pădurile sunt ale cetățenilor și nu ale Statului, Statul nu a avut niciodată păduri. Știu că proiectul îi aparține senatorului Iordache, asta contează prea puțin, eu îl salut, și cred că trebuie susținut pentru că cetățenii au nevoie de legea proprietății. O să ne de-a cetățenii în judecată dacă problema nu se rezolvă. Așa parlamentarii se pun unii lângă alții și rezolvă această problema ușor”, a declarat Ion Ciocea, primar de Bustuchin.

Sorin Bucurescu, primar PSD de Slivilești are aceiași dorința, să treacă proiectul lui Iordache. ,,Ne-ar ajuta foarte mult dacă parlamentarii Gorjului și-ar de mana în al doisprezecelea ceas, că încă se mai poate face ceva, sunt încă bani în fața asta. Ei trebuie să lase șicanările, nu știu dacă se urăsc, dar se șicanează permanent în mod public iar asta nu duce la nimic bun pentru județul nostru. În alte județe parlamentarii se înțeleg, ajută comunitățile, împart banii în județ, sunt mulțumiți și primarii și cetățenii. Fac apel la parlamentari să colaboreze, să se înainteze acest proiect, să îl aprobe pentru că cetățenii au nevoie de terenurile forestiere, au hotărâri judecătorești iar noi plătim bani pentru o lege care nu este aplicată”, a declarat Bucurescu.

Primarii gorjeni demonstrează astfel că fac presiune pe liderii PSD Gorj să găsească o cale de colaborare cu Ion Iordache și să sprijine proiectele propuse de acesta pentru că, în opinia lor, pentru dezvoltarea județului nu ar trebui să țină nimeni cont de culoarea politică, ci doar să lucreze împreună pentru a aduce plus valoare județului Gorj.

