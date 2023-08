Poetul Ion Floarea

Deși are doar două volume de poezie, apărute după moartea sa, primul în 2018, al doilea în 2022, îndrăznesc să-l numesc poet. În primul volum, Trandafiri și amintiri, am adunat peste 430 de poezii, iar în cel de-al doilea, Zborul păsării de argint, vreo 450, la care se adaugă vreo 150 de pagini proză și folclor, compoziții proprii. Cele două volume, cu poezii recuperate de mine de la familia poetului, Maria și Mirela, soție și fiică, au fost tipărite la Editura MĂIASTRA Târgu Jiu, primul la aproape 26 de ani de la moartea poetului.

Coleg de clasă cu Ion Florea, prieten, colaborator al meu în timpul vieții în domeniul culturii, am considerat că este de datoria mea să scot în evidență destinul unui poet novăcean valoros, năpădit de dorințe, gânduri, împliniri și neîmpliniri, emoții și frământări, toate acestea măcinându-l continuu și aruncându-l de multe ori în brațele tristeții. Cele două volume reprezintă o recuperare, deși postumă, a valorii poetului novăcean ION FLOREA.

S-a născut la 7 septembrie 1942 în Novaci-Gorj, mama casnică, tatăl, cioban. A absolvit doar șapte clase, așa au fost vremurile, dar cu ambiția pe care a avut-o, înzestrat cu un talent deosebit și cu o inteligență sclipitoare, a reușit să-și îmbogățească nivelul de cunoștințe prin citit. Un talent cultivat cu măiestrie prin sutele, miile de cărți citite în nopțile de după zilele grele de muncă la pădure, în mină sau pe lângă turmele de oi în munți ori în transhumanță, prin Banat, Bărăgan, Dobrogea, șesurile dunărene.

Pentru el, principalul izvor al inspirației poetice a fost natura, viața cu tot ce ne înconjoară în această lume, gingășia ființei umane, iubirea, ca sentiment suprem, dragostea de țară și de valorosul său trecut istoric. Poetul și-a exteriorizat propriile trăiri cu modelațiile sufletului, în raport cu natura, simbolul eternității, în care a viețuit în cei 50 de ani de existență (a decedat la 19 decembrie 1992).

Ion Florea a fost ca o pasăre în zbor spre înălțimi, stârnind uimirea și admirația novăcenilor pentru un mare talent, din păcate dispărut prea de timpuriu, un talent care ar fi avut multe de spus în domeniul poeziei dacă firul vieții nu i-ar fi întrerupt firul său de poezie.

Cele două volume, certifică faptul că poetul și prozatorul Ion Florea trăiește și după moarte, sufletul său fiind nemuritor, ca și creațiile sale literare. Cele două volume reprezintă o recunoaștere, deși târzie, a valorii poetului novăcean, care a fost lipsit de bucuria de a-și vedea poeziile adunate într-o carte în timpul vieții. Am avut unele încercări, dar n-am reușit să fac acest lucru în timpul vieții sale. Ca foști colegi de clasă, buni prieteni, conștient de valoarea lui literară, mi-am asumat responsabilitatea de a-l readuce în memoria novăcenilor și de ce nu, a gorjenilor care l-au cunoscut sau nu. Mă gândesc la faptul că dacă ziarul ,,Gorjeanul’’, va avea bunăvoința să publice acest articol și câteva din poeziile sale, ar putea intra în atenția specialiștilor din domeniul creației literare. Poetul Ion Florea trebuie așezat măcar în rândul poeților gorjeni la locul de cinste pe care-l merită cu prisosință. Ion Florea trebuie să rămână o Pasăre Măiastră a poeziei românești, nu doar a poeziei novăcene, fiindcă a dat aripi poeziei novăcene, făcând-o să zboare printre iubitorii de poezie.

Constantin DÂRVĂREANU

ION FLOREA

DIN HOBIȚA-N TÂRGU JIU

Din Hobița-n Târgu Jiu

E un drum pe care-l știu,

Omul doarme somnul drept

Unde pot să-l mai aștept?

Somnul său a fost zărit…

O Coloană-Infinit.

Poarta-l strigă la-nceput

De lumină și sărut.

Cad castanele vegherii

Peste Simbolul Tăcerii.

Ani trecură, vreo sută-s duși,

Doarme, unicul Brâncuși.

TRANDAFIRII ȘI IUBITA

Trandafirii la fereastră

De parfum și doruri plini

Urmăresc iubirea noastră

Indiscreți și anonimi.

Se întind pe giugiuvele

Înfruntând dorința Lunii

De-a privi după perdele

Arcuirea goliciunii.

În odaie, de-i căldură,

Ei strecoară blând răcoare

Peste alba ta făptură

Năpădită de sudoare.

Te trezești, te-ntinzi molatic,

Mă cuprinzi de gât cu mâna,

Mă săruți pe ochi sălbatic,

Parcă pentru totdeauna

Și dorești să-ți dau o floare

Dintre altele de sânge,

Eu aș rupe-o, dar mă doare,

Te refuz, începi a plânge.

Dacă-ți fac pe plac, mă supăr,

Căci îți uiți atunci de mine,

O săruți, eu n-am astâmpăr,

Tu pricepi că nu-mi convine.

Ea pe netedul palorii

Pare-o inimă de sânge,

Iar jăraticul culorii

Tot pe buze ți se strânge.

Te întorci la mine-abia

Peste-o oră plictisită

Când ea cade pe podea

De săruturi ofilită.

Eu sunt rece când m-atingi

Și nu vreau să-ți beau sărutul,

Tu mă gâdili și mă-nvingi

Și în tihnă-ți iei tributul.

Ceri o gură de-mpăcare,

Apoi jertfele iubirii

Pentru fosta supărare,

Scoți de vină trandafirii.

BUZELE TALE

Pârguite de-așteptări

Buzele tale ard în întuneric.

În cerdac miroase a gutui

Plouate de curând.

Ca niște plumbi de-argint

Stelele cad sărind din ram în ram.

Atotstăpânitorul întuneric

Bate morsec cu țârâit de greieri

Imaginari.

Te înfiori și-ți strângi pe umeri

Plapuma și părul blond.

Buzele pietroase-ți ard

Căci se apropie ora

Când de obicei își primeau ofranda.

Mobilele pocnesc a singurătate,

Melancolia privește pe fereastră

Amatoare de lacrimi,

Dar, la ușă, se aude pasul

Care-aduce alinarea buzelor.

DRAGA MEA

Draga mea cu ochi senini

Precum iezerul de munte

Flori de nufăr să-ți anini

În șuvița de pe frunte

Și când vântul va-ndrăzni

Să se joace lin cu ele

Să-nțelegi că poți iubi

Un Luceafăr dintre ele.

ODĂ

Fată blondă și suavă

Ca un crin stropit de apă

Raze sfinte curg din slavă

Gâdilându-te sub pleoapă.

Copleșită te întinzi

Și suspini așa, cu jale,

Eu cu ochii suferinzi

Sorb aroma gurii tale.

Sărutarea îți primesc

Ca pe-un mir de zile mari

Uitând cântecul ceresc

Când m-atingi cu sânii tari.

Mișcă vântul, beat de slavă,

Iarba umedă și creață,

Fată blondă și suavă

De-am trăi așa, o viață!

RISIPĂ GREA DE STELE

Un peron, o seară rece

Și un tren ce nu mai vine.

Este ora opt și zece,

Muguri verzi de flori alpine

Și un tren ce nu mai vine.

Călători și călătoare,

Șase linii paralele.

Lună plină. Ce răcoare,

Ce risipă grea de stele.

ROMANȚĂ

Ți-am trimis în primul plic

Bobocel din lunca noastră,

Vioreaua primăverii

Parfumată și albastră

Ce-am cules-o într-o noapte

Când un ciob de lună nouă

Adormise într-un brad

Liniștit și plin de rouă.

Stam desculț în iarba udă

Sub mestecenii sihaștri

Sărutând-o cu credința

Că sunt ochii ei albaștri,

Căci visam pierdut, la tine

Și la prima sărutare

Ce ți-am dat-o altfel, parcă,

Nu pe-un fluture de floare.

N-o uita, te rog, iubito!

Într-o pagină de carte,

Căci e floarea primăverii

Și-a iubirii fără moarte.

LÂNGĂ POARTĂ

Cu flori de tei

Și-amieze triumfale

Mă-ntâmpină căsuța

Satului tăcut din vale.

În cerdacul

Văruit cu bronz de lună

Mama-n scrinul serii sure

Amintirile-și adună.

Lângă poartă

Stă cu dorul singur, tata

Și din inima fântânii

Scoate stele cu găleata.

DINCOLO DE PUNTE

Pe-o punte trece-o fată,

O fată c-un ulcior

Din care varsă stropi de dor.

Treptat, treptat, pierde dorul

Și umple cu apă ulciorul.

Pe punte trece un cioban

Din fluier picură un cânt

Fata cu ulciorul a pierit sub vânt

Pe cioban l-a luat izvorul.

Dincolo de punte

Două doruri se-ntâlnesc.

ÎNTRE DATINĂ ȘI HERB

Când atâta frenezie

Scoate seva din pământ,

Eu mai scriu o poezie

Despre toate câte sunt,

Etalate-n mii de forme

Ce zâmbesc și-ademenesc,

Delicate ori enorme,

Tot ce-i suflet românesc.

Sun din vis, fazanii țipă

Măsurând c-un corn de cerb

Tot ce vine cu risipă

Între datină și herb.

EXTRAVAGANȚĂ

Luna-i lună, steaua-i stea,

Pân-la crama cu candori

E un drum ce nu mai vrea

Să mă-mbie cu bujori.

Între brazi deosebiri,

Curcubeie în balans,

Peste tot numai iubiri,

Crinii s-au gătit de dans.

Plus de farmec, plus de dor,

Timpu-și arde firul minim,

O baladă și-un izvor

Mă surprind în ceasul intim.

Brazii vin și vor să intre

În complexu-mi nou și unic

Visul vine, visul trece printre

Tot ce sincer vă comunic.

Pârguite de lumină

Râd rășinile pe brazi

Astă seară am la cină

Clanul cerbilor nomazi.

Se servesc bujori de rime,

Crizanteme de cerneală,

Se impun tăceri sublime

Și iubirea mea de țară.

AȘCHIE DE DOR

Cumpeni, una câte una,

Se coboară în fântâni

Să adune-n ciuturi Luna

Risipită-n adâncimi.

Vântu-și zice prin gutui

Simfoniile alegre

Munții dorm de cânt sătui

Cu căciuli de cețuri negre.

Doar la stână un păstor

În caval mai cearcă-un cântec,

Ciuta-și mângâie cu dor

Puiul sprinten peste pântec.

Cât aș vrea și eu să fiu

Pe Parâng un brad stingher

Cu tulpina-nfiptă-n Jiu

Și proptit cu vârfu-n Cer.

Peste Țara mea Română

Mi-aș roti fălos privirea

Cu drapelul păcii-n mână

Și la braț cu nemurirea.