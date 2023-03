Podiumul rămâne neschimbat în Liga 4

Etapă bună pentru favorite în Liga 4 din Gorj. Primele trei echipe s-au impus în meciurile din weekend, iar Jiul Rovinari se menține lider. Pe de altă parte, Viitorul Negomir a reușit un nou succes, după ce a învins campioana în exercițiu, de această dată într-o deplasare grea, la Țînțăreni. În Seria 1 a Ligii 5, Energetica Tismana a preluat conducerea clasamentului după etapa cu numărul 14. În schimb, în Seria 2, formația din Dănești își menține avansul de 6 puncte în fruntea plutonului.

Liga 4, Etapa 17

CS Internațional Bălești și AS Jupânești au stat

CSO Turceni 3 – 0 CS Minerul Motru 2008

FC Petrolul Ticleni 0 – 0 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Unirea Țînțăreni 1 – 2 AS Viitorul Negomir

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 0 AS Minerul II Mătăsari

AS Petrolul Stoina 1 – 4 CS Vulturii Fărcășești

Liga 5, Seria 1, Etapa 14

CS Dumbrava Câlnic a stat

AS Viitorul Cătunele 3 – 3 AS Știința Godinești

AS Foresta Văgiulești 2 – 3 AS Viitorul Brănești

AS Unirea Bolboși 3 – 1 AS Triumful Borăscu

AS Viitorul Plopșoru 0 – 0 AS Pandurii Padeș 2019

AS Energetica Tismana 4 – 0 AS Unirea Dragotești

Liga 5, Seria 2, Etapa 14

CSC Dănești 4 – 1 AS Prigoria

AS Viitorul Logrești 8 – 2 AS Dinamo Inter Stănești

AS Gilortul Bengești 6 – 0 AS Bradul Polovragi

CS Știința Drăguțești 7 – 2 AS Știința Popmond Plopșoru

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 2 – 0 AS Scoarța

AS 7 Noiembrie Costești a stat

