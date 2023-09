Poate avea Gorjul o nouă echipă în Liga 3? Antrenor: ,,Jucătorii preferă să muncească, fotbalul e pe planul doi”

CSO Turceni și Gilortul Târgu Cărbunești sunt reprezentantele Gorjului în Liga a treia în acest an. Dacă prima echipă este nou-promovată și are dificultăți în startul acestui sezon, trupa lui Mario Găman are experiența ultimilor ani, reușind în sezonul precedent să intre și în play-off. Totuși, unul dintre antrenorii experimentați din Gorj, Constantin Andriucă, este de părere că șansele ca o nouă echipă să urce din Liga a patra în eșalonul terț sunt destul de mici. Andriucă a fost numit, recent, principal la Vulturii Fărcășești, acolo unde va conduce formația alături de Cristian Priescu. Tehnicianul consideră că fotbalul județean este unul destul de puternic în Gorj, dar problemele financiare își pun amprenta și aici pe ,,sportul rege”.

,,Sunt echipe bune la Liga a patra. Un exemplu ar fi Jiul Rovinari. Acolo sunt condiții, au jucători buni, valoroși. Am văzut că Stoina merge bine anul ăsta, și chiar Internațional Bălești. Dacă poți să câștigi la Fărcășești, înseamnă că ai o echipă bună. Poate ești o echipă bună, ai rezultate, câștigi campionatul, dar, după aceea, după ce promovezi, e greu. Nu poți să te menți cu mulți jucători care au serviciu, nu? Noi facem un antrenament, maxim două dacă ne permitem. Ori, dacă te duci la liga a treia, acolo îți trebuie o pregătire adecvată. Trebuie să fim profesioniști. Salariile care se dau nu sunt atât de mulțumitoare pentru ei, pentru că au salarii mici și, atunci, jucătorul preferă să meargă să muncească, iar fotbalul trece pe planul doi. Nu știu care echipă ar putea să promoveze, să se ducă mai departe la liga a treia, și nu să abandoneze”, a declarat Constantin Andriucă.

Fostul pandur a vorbit și despre formațiile gorjene din Liga a treia. Antrenorul speră ca ambele să rămână în această divizie.

,,Ați văzut, pentru Turceni e greu în primul an. Băieții de acolo au și ei serviciu. Nu poți fără patru antrenamente pe săptămână să reziști, să te duci doar la meciuri. Dacă ei scapă anul ăsta, sunt convins că la anul știu ce au de făcut și o să mai aducă jucători. Gilortul are experiența ligii, a anilor trecuți. Nu-i văd să aibă probleme în a se menține”.

Andriucă a dezvăluit de ce a preluat Vulturii Fărcășești.

Antrenorul gorjean a fost atras de proiect pentru că îi cunoaște pe majoritatea jucătorilor. Trupa gorjeană a câștigat faza județeană a Cupei României și s-a impus și în Supercupă. Acum, reprezentanții clubului speră să termine pe primul loc în Liga a patra.

,,Am ales să vin la Fărcășești pentru oamenii de acolo, pentru că vor să facă performanță, vor să aibă rezultate. Domnul primar încearcă să facă totul pentru pentru băieți, să fie bine, să fie mulțumiți. Există un lot de jucători pe care îi cunosc foarte bine, de când erau copii, de la juniori de la Pandurii. Sunt acum jucători cu experiență, care au jucat la Liga a doua și Liga a treia, băieți de caracter. Am ales pentru ei și doresc ca împreună să avem rezultate”, a precizat antrenorul. Vulturii Fărcășești are 7 puncte după primele patru runde din actualul campionat.

