Petev, după remiza cu UTA: ,,Trebuie să schimb ceva!”

Universitatea Craiova a încheiat cu un egal anul 2023. ,,Juveții” au remizat cu UTA Arad, scor 2-2, într-o partidă disputată, miercuri seară, pe Cluj Arena. Defensiva formației oaspete a cedat inexplicabil în debutul confruntării, când Ştiința a primit două goluri. Micovschi a marcat în minutul 2, iar Raul Silva și-a dat autogol după alte cinci minute. La aceeași fază, oltenii l-au pierdut și pe Screciu, accidentat. Dezastrul putea fi complet înainte de pauză, dar golul lui Freitas a fost anulat pe motiv de ofsaid (`40). Craiova s-a trezit din pumni după o acțiune a lui Mitrița, finalizată de Bancu(`45+1). Același Mitriță a adus egalarea în minutul 76. Până atunci, Kuritc irosise un penalty scos de Căpățînă (`54). Craiova a dominat copios finalul de meci, dar nu a mai avut forța necesară de a înscrie. Oltenii au terminat anul cu 33 de puncte, la 10 în spatele liderului FCSB.

UTA Arad: Iacob – Stolnik, Conte, Benga, Abeid – Freitas (’56, Marku) – Costa Rodriguez, R. Pop (’56, Fabry), Mihai, Micovschi (’19, Stahl) – Cooper (’84, Căpușă). Antrenor: Mircea Rednic.

„U“ Craiova: L. Popescu – Căpățînă, Screciu (’13, Mateiu), Raul Silva, Bancu – A. Crețu, Kurtic (’68, Houri) – Danciu (’62, Trică), Roguljic (’62, Ivan), Mitriță – Markovic (’62, Koljic). Antrenor: Ivaylo Petev.

Evident, după un astfel de meci, doljenii nu aveau cum să fie mulțumiți. S-a vorbit din nou despre greșeli, inconstanță, veniri și plecări. „Am început inacceptabil! Nu avem voie să începem așa. Primisem în 15 minute două goluri și nu am explicație. Ne pare rău că pierdem puncte ușor cu echipe mai slab cotate decât noi și jocul nu arată cum trebuie” a declarat Alexandru Crețu. „Am făcut iarăși cadou două goluri. Am dominat meciul, dar am făcut două greșeli. Nici nu știu când s-au dat golurile, cred că în primele 10 minute era 2-0.

Nu mai aveam ce face, trebuia să dăm totul, să schimbăm meciul. Am avut posesie totală, dar din păcate am pierdut două puncte. Dacă vom continua să pierdem puncte, cu siguranță se va mări distanța (n.r.- față de prima clasată). Vom merge în vacanță și sperăm ca la următorul meci să câștigăm. Nu, nu mă gândesc la un transfer. Am venit de 6 luni la Craiova, vreau să termin campionatul aici. Trebuie să îmbunătățim anumite aspecte și să câștigăm puncte. Am făcut și meciuri foarte bune, dar când pierdem pe mâna noastră, nu suntem fericiți“, a spus Alex Mitriță. „Am început foarte prost, am primit două goluri precum copiii de grădiniță. După 30 de minute am reacționat. Am controlat a doua repriză și am avut multe ocazii. Am ratat și un penalti, dar pierdem alte două puncte. Nu este pentru prima dată când primim asemenea goluri. Ce voi schimba? Trebuie să schimb ceva! Avem probleme în defensivă, dar echipa nu a reacționat bine când am pierdut posesia. Subestimăm anumite situații, de aceea primim două goluri. Trebuie să schimbăm ceva! Putem încerca să aducem anumiți jucători, dar vom vedea. Dacă ne dorim să obținem ceva, trebuie să fim 100% concentrați în defensivă“, a declarat Ivailo Petev. Campionatul se reia pe 19 ianuarie 2024.

Cătălin Pasăre