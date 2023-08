Peste 3.000 de cereri de angajare zac la sediul CEO. Manu Tomescu: Când nu vrei să faci ceva, mai faci o comisie

Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu a declarat că nu crede că, după ce s-au luat miliarde de euro pentru închiderea mineritului, și după ce au îngenuncheat energia pe cărbune, va mai exista vreo șansă ca termenele de închidere a capacităților CEO, deja asumate, să mai fie prelungite. De fapt, acesta nu mai crede în promisiunile făcute, de această dată, de actualul ministru ale Energiei, Sebastian Burduja, la Târgu-Jiu.

Liderul precizează la Radio Infinit că de acum înainte ,,o să vină promisiunile pe bandă rulantă, ținând cont că urmează un an electoral, iar acum, în 2023 suntem în an preelectoral. Așa cum am spus, spre deosebire de alți colegi de-ai mei care nu sunt în producție, care nu știu ce înseamnă să muncești în activitatea de producție, eu vă spun că cei care am mai rămas să muncim în această activitate în subunitățile CEO, simțim această închidere de mult timp, în fiecare zi în care noi mergem la muncă. Aș crede aceste promisiuni dacă, astăzi, compania ar anunța că va da drumul la angajări pentru că este o lipsă acută de personal în fluxul tehnologic, acolo unde se lucrează 24 de ore din 24. Sunt peste 3.000 de dosare depuse la sediul companiei care sunt blocate. În strategia lor cu privire la ,,revitalizarea” companiei înseamnă tragerea cărbunelui pe linie moartă. Faptul că înființează această filială de cărbune și o separă de celelalte capacități noi (care nu există, n.r.), în opinia lor se numește ,,revitalizare”…. Deocamdată mai sunt 10.000 de locuri de muncă. Aș vrea și eu să văd cum revitalizează această activitate în așa fel încât să rămână tot 10 mii de locuri de muncă. Eu vă spun că este exclus așa ceva, mai ales că de la începutul anului au dispărut deja sute de locuri de muncă din organigramă”, a mai spus Manu Tomescu.

M.C.H.