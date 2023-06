Peppy Dolce Vita, campioană națională la Old Boys

Echipa de minifotbal Peppy Dolce Vita Târgu Jiu a câştigat Campionatul Național de Old Boys ( jucători + 40 ani). Gorjenii au ridicat trofeul după finala cu Tazmannschaft Bucureşti, scor 2-1. Golurile învingătorilor au fost înscrise de Ion Al-Ioani şi de Sergiu Popescu. Lotul campionilor este unul cu nume grele, cuprinzând inclusiv fotbaliști care au evoluat la nivel de primă ligă. Peppy Dolce Vita a mizat pe Dorin Hîrsu, Răzvan Becheru, Florin Popete, Daniel Bălaşa, Cătălin Trofin, Romeo Rădoi, Ion Al-Ioani, Claudiu Dumitru, Sergiu Popescu, Aurel Popescu, Marius Negrea şi Ion Cănăvoiu. Stafful este compus din Daniel Buleac şi Petrişor Gurică. De altfel, meciul din ultimul act a fost singurul în care gorjenii s-au întrebuințat. Alte cinci victorii la diferențe consistente au fost obținute până în finală: 5-1 vs Wolfs Tulcea (grupe), 4-1 vs Vulturii Dej (grupe), 5-1 vs Alaska Deva (optimi), 4-0 vs Atletic Club Constanta (sferturi) și 4-0 Vulturii Dej (semifinale). Rezultatul califică Peppy Dolce Vita Târgu Jiu în Masters Champions League.

Cătălin Pasăre