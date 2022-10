Pensionar băut, cu mașina într-un cap de pod. Ducea bunuri la o familie nevoiașă

Un bărbat din Târgu-Jiu, trecut de 60 de ani, a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare pentru că s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un eveniment rutier. Pedeapsa a fost suspendată pe un termen de supraveghere de doi ani, iar pensionarul a fost pus să muncească în folosul comunității la un liceu din Târgu-Jiu.

Fapta a avut loc pe data de 1 mai a anului 2021, însă condamnarea definitivă s-a pronunțat zilele trecute. „La data de 01.05.2021, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 19.48, inculpatul a condus pe DJ 672 B – localitatea Ursați, autoturismul marca Opel Agila, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie peste limita legală”, se arată în rechizitoriu.

Bărbatul a recunoscut că în aceea zi s-a cinstit, ca tot românul, de Ziua Muncii, la locuinţa sa din Ursaţi. Deși a consumat câteva pahare de ţuică, fără să mănânce, spre seară, bărbatul s-a urcat la volanul mașinii sale și a plecat spre comuna Lelești, fiind însoțit de o femeie.

„În timp ce se deplasa în direcţia Ursaţi – Frăteşti, într-o curbă ușoară la stânga, inculpatul a pierdut controlul direcției de deplasare a autoturismului şi a intrat în coliziune cu un cap de pod de pe partea dreaptă a drumului public, rezultând avarierea autovehiculului”, mai spun anchetatorii.

Pensionarul a fost testat pentru alcool și dus la spital, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. „Din buletinul de analiză toxicologică rezultă că la ora 20:15, inculpatul avea în sânge o alcoolemie de 2,20 g‰, iar la ora 21:15 avea în sânge o alcoolemie de 1,93 g ‰”, se mai arată în rechizitoriu.

Bărbatul a recunoscut că s-a urcat băut la volan fiindcă voia să ajungă la o familie nevoiaşă din Lelești pentru a-i oferi niște bunuri.

Instanța a apreciat că „deplasarea inculpatului cu autoturismul, sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie în sânge de 2,20 g‰, a reprezentat un pericol major pentru siguranța celorlalți participanți la trafic, reflexele necesare pentru a conduce fiind semnificativ diminuate, aspect ce reiese și din împrejurarea că acesta a produs un accident de circulație”.

Pentru că a recunoscut faptele și nu are antecedente penale, pensionarul a fost condamnat la 9 luni de închisoare. „În baza art. 91 Cp. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 2 ani. În baza art. 93 alin. (3) Cp., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Târgu Jiu şi Liceului Energetic nr.1 Târgu-Jiu, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare”, a decis Curtea de Apel Craiova, sentința fiind definitivă.

I.I.