Pedepsit pentru că a stropit mașinile vecinilor cu acid sulfuric!

Curtea de Apel Craiova a decis ca un bărbat din Negomir să fie condamnat penal pentru că în vara anului 2020 a stropit cu acid sulfuric mașinile vecinilor săi.

Gorjeanul a negat faptele, în ciuda imaginilor video surprinse de camere de supraveghere din zonă, puse la dispoziția anchetatorilor. În urmă cu un an, Judecătoria Târgu Jiu îl găsea pe acesta nevinovat, magistrații gorjeni considerând că nu au suficiente probe pentru condamnarea acestuia. Instanța superioară în grad, Curtea de Apel Craiova, a identificat însă destule argumente și probe în baza cărora să poată sancționa inculpatul. „Trebuie menționat faptul că, atât partea vătămata, cât şi inculpatul sunt vecini, iar la data de 24 mai 2020 între aceștia a avut loc un conflict verbal generat de faptul că a parcat mașina relativ aproape de intrarea în curtea inculpatului, astfel încât iubitul fiicei acestuia nu a avut loc să își parcheze mașina. Pe lângă injuriile adresate reciproc de către cei doi vecini, inculpatul a amenințat partea vătămată că „o va aranja el”, ulterior însă a încercat să explice că, amenințarea se referea la faptul că va sesiza organele de poliţie, aspect care însă nu s-a materializat. Foarte important de reținut în conturarea contextului în care au fost săvârșite aceste infracțiuni este faptul că, anterior acestui conflict, mașinile nu au fost niciodată avariate, nu a avut loc niciun alt incident între vecini. Ulterior datei de 24 mai 2020, împreună cu soțul a început să observe faptul că, pe caroseria mașinilor apar anumite pete uleioase, iar odată ce duceau mașinile la spălătorie, acestea se agravau vizibil până ce caroseria mașinilor devenea extrem de afectată. Acțiunile de distrugere a mașinilor s-au derulat de-a lungul unui interval de câteva luni, astfel cum reiese din filmările puse la dispoziția organelor de cercetare penală. Singurele autoturisme care nu au fost afectate, sunt cele care nu au fost parcate la locația la care se afla domiciliul său, respectiv locuința inculpatului. A arătat faptul că a avut montate camere de filmat pe care se observă cum inculpatul, în anumite zile stropește cu o substanță mașinile. Cu ușurință se stabilește legătura de cauzalitate între acțiunile de stropire săvârșite de către inculpat surprinse de camerele de filmat şi avarierea ulterioară a mașinilor. Prin Rechizitoriul întocmit de către organul de urmărire penală s-a reținut cu exactitate evoluția cronologică a actelor de distrugere săvârșite de către inculpat, precum şi mașinile afectate, toate proprietate”, a constatat Curtea de Apel Craiova.

În ciuda înregistrărilor video, inculpatul a găsit explicații pentru prezența sa lângă mașinile care în scurt timp aveau probleme cu caroseria și despre care el spune că nu știe nimic. „Apărarea formulată de către inculpat potrivit căreia nu a acționat asupra autovehiculelor deținute de persoana vătămată cu acid sulfuric sau altă substanță corozivă ci de o altă manieră, inofensivă, urinând pe acestea, este apreciată de către instanță ca fiind lipsită de seriozitate atâta timp cât s-a constatat suficient de clar că probele ridicate din zona în care inculpatul a acționat asupra autovehiculului au confirmat atât existența acidului sulfuric cât și deteriorarea vopselei aplicate pe caroseria acestui autovehicul”, se mai arată în concluziile instanței de judecată. Și, dacă acum un an la Târgu Jiu magistrații nu au avut probe în dosar pentru a-l sancționa în vreun fel pe inculpat, la Craiova aceleași probe au fost suficiente pentru stabilirea unei pedepse. „Stabileşte pedeapsa de 7 luni închisoare în sarcina inculpatului Alexe Florin Cătălin sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, comisă în formă continuată, (…) (5 acte materiale). În baza art. 83 alin. 1 din Codul penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 din Codul penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) Obligă inculpatul la plata sumei de 16.069,01 lei către aceasta, cu titlu de daune materiale – contravaloarea reparațiilor autovehiculelor degradate de către inculpat. (…) Obligă pe inculpatul Alexe Florin Cătălin la plata sumei de 1400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat”, se arată în sentința definitivă a Curții de Apel Craiova. Prin același verdict magistrații l-au obligat pe inculpat să presteze 45 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Negomir sau la școala din localitate, pe perioada termenului de supraveghere el trebuind să fie mereu la dispoziția autorităților judiciare.

Gelu Ionescu