„Pedepsit” pentru act sexual cu un minor!

Verdict al magistraților gorjeni în care un individ a fost judecat pentru că ar fi abuzat sexual de o minoră. Sentința Judecătoriei Târgu Jiu nu îl trimite în spatele gratiilor pe inculpat, ci îl pedepsește pe acesta cu suspendare, după ce bărbatul a recunoscut acuzațiile ce îi sunt aduse de anchetatori.

În astfel de situații legea prevede anumite avantaje pentru inculpatul dintr-un dosar penal, iar în cazul de față agresorul a beneficiat de aceste portițe oferite de legislație. „Stabilește pedeapsa de 1 an de închisoare în sarcina inculpatului N.A., pentru săvârșirea infracţiunii de act sexual cu minor(…)(3 acte materiale). În baza art. 83 alin. 1, alin.3 Cod penal amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri(…). Va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă acţiunea civilă formulată exercitată în numele minorei O. C. M., de Ministerul Public, şi obligă inculpatul Negoiţă Alin la plata către partea civilă O. C. M .a sumei de 5000 de lei, reprezentând daune morale. În baza disp. art. 398 Cod procedură penală raportat art. 274 alin.1 C.p.p., obligă inculpatul N. A. la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în cuantum de 273 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, sumă ce include și cheltuielile din faza de urmărire penală ,în cuantum de 173 lei, stabilite prin rechizitoriu”, a decis Judecătoria Târgu Jiu. Sentința nu este definitivă, dar îl obligă pe inculpat ca pe perioada termenului de supraveghere să fie permanent la dispoziția autorităților judiciare, inclusiv orice deplasare mai mare de 5 zile de acasă.

Gelu Ionescu