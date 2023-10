Pedeapsă pentru două drujbe furate!

Un gorjean, supărat pe vecinul său de vizavi, s-a ales cu probleme în cazierul judiciar după a fost găsit vinovat de furtul a două drujbe luate de la cel cu care nu se înțelegea. Cristian Gheorghiță Lazăr a mers pe 13 ianuarie 2021, aproape de ora 23.00, la vecinul său, intrând în curtea acestuia ca în propria gospodărie. Omul s-a „servit” de aici cu ce avea nevoie, respectiv două drujbe și un polidisc, în tot acest timp proprietarul privind din casă cum hoțul îi fură lucrurile. Păgubitul a mărturisit că știa că vecinul său este un individ periculos și a evitat orice conflict cu acesta, preferând să sune ulterior la 112 și să ceară ajutorul polițiștilor. Lazăr s-a dus acasă cu drujbele și le-a pus sub pat fiind întrebat și de mama sa, dar și de femeia cu care își împarte viața, de unde le are. Răspunsul a fost de genul „nu e treaba ta”, femeile dându-și seama că sunt furate, mai ales când au văzut echipajul de poliție la poarta vecinilor. „Martora l-a întrebat pe concubinul său despre cele întâmplate, ocazie cu care Lazăr Gheorghiță Cristian a recunoscut că a sustras mai multe bunuri de pe proprietatea vecinului său, însă nu dorește să i le înapoieze. Martora a mai declarat că după circa o oră a identificat într-o cameră a imobilului de locuit, sub pat, două drujbe pe care le-a predat organelor de poliție. Fiind audiat, inculpatul a recunoscut faptul că în seara zilei de 13.01.2021, în jurul orelor 22:40, a pătruns în curtea imobilului vecinului său, de unde a sustras, dintr-o anexă, o drujbă electrică marca Peugeot, de culoare neagră, o drujbă marca Oleomak, de culoare portocalie, și un polidisc marca „Hobbyst”, de culoare verde, pe care le-a ascuns la imobilul său, ulterior recunoscând fapta comisă și persoanei vătămate. Pe parcursul cercetărilor, inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând și regretând faptele comise”, se arată în documentele de la dosar. În fața probelor, judecătorii au dispus condamnarea hoțului la o pedeapsă cu suspendare. „Condamnă pe inculpatul inculpatul LGC la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul art.91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicate inculpatului LGC, şi fixează termen de supraveghere 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) Obligă inculpatul LGC să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei. Potrivit art.93 alin.3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul, va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile la Primăria Câlnic sau la Şcoala Gimnazială Câlnic”, a decis instanța de judecată, decizia nefiind definitivă.

Gelu Ionescu