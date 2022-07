Pedeapsă cu executare pentru un fost militar! A condus drogat!

O seară de „pomină” și dorința de a petrece cu prietenii într-un club din oraș i-au adus unui militar din Gorj, devenit șomer între timp, o pedeapsă cu executare după ce acesta s-a urcat la volan și a fost implicat într-un accident rutier.

Din accident nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale, dar inculpatul este deja recidivist, el mai având anterior o condamnare cu suspendare dispusă de Tribunalul Militar Timișoara pentru că s-a urcat la volan fără să aibă permis de conducere. Din documentele de la instanță reiese că Ionuț Alexandru Banculea era cunoscut de agenții de poliție ca fiind o persoană predispusă să se urce la volan după ce a băut sau chiar după ce a consumat substanțe psihoactive interzise. Într-una din nopțile din luna mai a anului 2019 bărbatul a fost luat la ochi de agenții de la rutieră în momentul în care a ieșit dintr-un club din oraș și s-a urcat în mașina sa alături de alți doi prieteni. Polițiștii au încercat imediat să tragă șoferul pe dreapta, dar fostul militar a apăsat mai tare pedala de accelerație și a început o urmărire ca în filme pe câteva străduțe din municipiu. Povestea s-a termina în câteva minute, după ce șoferul s-a înfipt cu mașina într-un spațiu comercial. Nici el și nici amicii săi din mașină nu au fost răniți, așa că evenimentul rutier a rămas ca tamponare. Șoferul a fost testat în privința alcoolemiei și pentru că i-a ieșit o alcoolemie de 0.06 mg/l alcool pur în aerul expira. Pentru că avea un comportament nefiresc și îi cunoșteau trecutul, agenții l-au dus pe individ la Unitatea de Primiri Urgențe pentru un test rapid de urină, care a evidențiat prezența în corpul său a unor substanțe care provin din consumul de canabis, substanțe care au fost confirmate la testele anterioare de laborator. Fuga șoferului de echipajele de la Rutieră era dată nu neapărat de prezența drogurilor în corp sau a alcoolului, ci de faptul că bărbatul își pierduse de mai bine de un an dreptul de a conduce pe drumurile publice. Asta după ce polițiștii îl depistaseră conducând sub influența unor substanțe psihoactive, iar el menționase clar că știe că nu mai are voie să se urce la volan până la pronunțarea definitivă a instanței de judecată. Câteva luni mai târziu inculpatul era tras pe dreapta de agenții rutieri de la Rovinari, pe numele lui fiind deschis dosarul penal instrumentat ulterior de Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. Acum, șoferul a aflat verdictul instanței de judecată, care nu este definitiv, dar care dacă rămâne neschimbat îl poate trimite în spatele gratiilor. „Condamnă inculpatul BA, la pedeapsa de 1 an și 1 lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.(…)Condamnă inculpatul BAI la pedeapsa de 1 an și 5 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe. În baza art. 88 alin. 3 Cod penal, revocă amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare stabilită inculpatului prin sentinţa penală nr. 5/26.02.2019 pronunţată de Tribunalul Militar Timișoara, definitivă prin neapelare şi dispune aplicarea şi executarea pedepsei. (…)Contopeşte pedepsele astfel aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 5 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse, rezultând pedeapsa de 2 ani închisoare, ce se va executa în condiţiile art. 60 Cod penal”, a stabilit instanța de judecată. După eventuala executare a pedepsei inculpatului i-a fost interzis din nou să șofeze pentru o perioadă de 2 ani, el având posibilitatea să conteste verdictul magistraților în următoarele zile. Judecătorii l-au mai obligat pe acesta și la plata a 2000 de lei cheltuieli judiciare către statul român.

Gelu Ionescu