Pază de 1,6 milioane lei la o instituție din Gorj

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj organizează licitație deschisă pentru contractarea de servicii de pază, monitorizare și intervenție cu echipaje mobile. Firma care va câștiga contractul va asigura paza în centrele sociale și la sediul instituției din Târgu Jiu.

Acordul-cadru va fi încheiat pe o perioadă de un an și are o valoare estimată de circa 1,6 milioane lei fără TVA.

„Valoare estimată maximă acord cadru – 12 luni – 1.598.556 lei fără TVA – pentru cantitate estimată maximă aferentă de 67.896 ore + 12 luni monitorizare”, anunță DGASPC Gorj.

Ofertele se depun până pe data de 4 decembrie. „Prestare servicii de pază, monitorizare și intervenție cu echipaje mobile și/sau monitorizare a sistemelor de alarmă și intervenție cu echipaje mobile, pentru unităţile de Asistenţă socială din subordinea DGASPC Gorj, respectiv: CSAPR Tg. Jiu, CRCD Tg. Jiu, DGASPC Gorj – sediul administrativ din Tg. Jiu, CSCCH Tg. Jiu, CSCCNS Tg. Jiu, CSCCD Tg. Jiu, CIAPAD Mătăsari, CAbR Tg.-Cărbunești, UP „Sf. C.tin” Tg.–Cărbunești și CSCCD Tg.–Cărbunești”, conform documentației.

I.I.