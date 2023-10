Patru primari liberali vor candida din partea PSD la alegerile din 2024

* Patru primari liberali și-au anunțat, de la începutul acestui an, candidatura pe listele PSD: Dumitru Leuștean, Marcel Romanescu, Vili Pasăre și Dumitru Modrea

* În prezent, PSD Gorj are 43 de primari, alți opt devenind candidați social-democrați în 2024

PSD Gorj a anunțat, ieri, că primarul PNL, Dumitru Leuștean, va candida în 2024 din partea PSD. ,,Conducerea Partidului Social-Democrat Gorj salută decizia domnului Dumitru Leuștean, primarul orașului Novaci, de a se alătura echipei PSD și de a-și asuma candidatura la alegerile locale de anul viitor din partea partidului”, comunică social democrații.

,,În ceea ce privește relațiile profesionale cu oamenii din conducerea PSD Gorj, întotdeauna am fost apropiați, dar, în luarea deciziei, cel mai mult a cântărit faptul că am avut o colaborare extraordinară cu dumnealor și am beneficiat de un real sprijin în susținerea proiectelor pentru orașul Novaci. Succesul presupune susținere reciprocă, iar echipa PSD oferă această siguranță și stabilitate oamenilor din partid, de aceea mă bucur să mă alătur lor”, a declarat Dumitru Leuștean, primarul orașului Novaci.

,,Mă bucur că domnul primar Dumitru Leuștean ni se alătură și a luat hotărârea de a candida din partea Partidului Social-Democrat Gorj la alegerile locale de anul viitor, deoarece este unul dintre primarii performanți din județ, care a demonstrat că dacă se vrea, se poate. Practic, decizia dumnealui vine ca o confirmare a colaborării bune pe care am avut-o de-a lungul timpului, în ceea ce privește susținerea proiectelor pentru comunitate. Pentru noi nu a contat niciodată din ce partide fac parte primarii, atunci când a fost nevoie de susținerea intereselor gorjenilor”, a declarat Mihai Weber, președintele PSD Gorj. ,,Targetul nostru este câștigarea tuturor alegerilor de anul viitor. Acest obiectiv nu ar putea fi atins dacă nu ne-am îndeplini promisiunile față de gorjeni. Faptul că primarii aleg să se alăture Partidului Social-Democrat Gorj înseamnă că, împreună cu dumnealor, am reușit să facem ce le-am promis oamenilor. Mă bucur că domnul Dumitru Leuștean a luat această decizie și am convingerea că împreună vom duce la îndeplinire proiectele pentru dezvoltarea orașului Novaci”, a spus Cosmin Popescu, prim-vicepreședintele PSD Gorj.

PSD Gorj: ,,Prin hotărârea sa, domnul Dumitru Leuștean se alătură domnilor primari de la alte partide care au anunțat deja că vor candida din partea PSD Gorj la alegerile locale din 2024″. În urmă cu două zile, un alt primar (Drăgotești), Vili Pasăre, a lăsat PNL pentru a reveni la PSD.

M.C.H.