Panica de la Kaufland: Sistemul de alarmă pentru incendiu s-a declanșat automat

Seara trecută, toți cumpărătorii au fost evacuați din Kaufland iar polițiștii au împânzit zona. Un târgujian aflat la fața locului a povestit aseară: „Oricum, era un haos total, urlau alarmele în interior, fugeau cei care aranjau marfă și se anunța prin stație să părăsim magazinul fără marfă. Erau mulți polițiști și în interior și în exterior. Nu ni s-a spus nimic în plus. Am plecat și mi-am făcut cumpărăturile în altă parte. Dar este foarte bizar ce s-a întâmplat în seara asta. Noi, cumpărătorii aflați înăuntru la acel moment, nu am primit nicio explicație. Am lăsat totul și m-am grăbit spre ieșire”.

Astzăi, IPJ Gorj a venit cu explicații: ”Sistemul de alarmare pentru incendiu s-a declanșat automat din cauza aburului scos de o mașină de spălat vase”. Reacția în acest caz a fost evacuarea tuturor persoanelor.