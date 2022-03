Optimism în tabără CSM-ului: Nu este imposibil să batem Rapidul

Două dintre componentele echipei de senioare de la CSM Târgu Jiu, Iulia Andrei și Valentina Toader, au prefațat confruntarea din Cupa României cu Rapid București. Gorjencele sunt lidere în Seria B a Diviziei A, în timp ce puternica echipă a Rapidului conduce Liga Florilor. Duelul extrem de interesant are loc miercuri, în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu. După acest meci, care contează pentru Cupa României, trupa condusă de Liviu Andrieș evoluează, pe 10 aprilie, cu Universitatea Cluj, principala contracandidată la promovare.

,,Este o confruntare foarte importantă pentru noi, pe care o așteptăm cu nerăbdare. Sper să facem un meci cât mai bun, să ne ridicăm la nivelul celor de la Rapid. Întâlnim o echipă de ligă și ne pregătim pentru ce va urma de la anul. Ar fi o surpriză foarte mare să o eliminăm pe Rapid, dar noi sperăm, de ce nu? Tratăm fiecare meci cu seriozitate, iar acest joc ne va pregăti și pentru meciul cu Cluj. Personal, am avut un sezon bun și sper să fac meciuri cât mai bune până la final”, a declarat Iulia Andrei. Din păcate, trei jucătoare ale gazdelor, Sabine Klimek, Bianca Stanca și Mădălina Olariu, nu vor putea evolua cu bucureștencele, fiind accidentate. Chiar și așa, Valentina Toader, una dintre cele mai vechi componente ale lotului, crede că formația noastră va da o replică dârză Rapidului. ,,Sunt de trei ani aici și mă bucur că fac parte din acest proiect. Suntem motivate și determinate să ne ridicăm la nivelul lor, mai ales că este un test pentru ce va urma. Nu este imposibil să batem Rapidul, totul depinde de noi, dacă o să reușim să ne ridicăm la nivelul lor, dar eu cred că vom face o figură frumoasă. Ne lipsesc jucătoare importante, dar noi vom încerca să trecem peste această perioadă nefastă și să facem un meci bun și cu Rapid. Ambele meciuri sunt importante (n.r. – Rapid și Cluj), dar meciul cu Cluj va fi unul de care pe care. La final, sper să putem promova în Liga Florilor”, a spus interul nostru.

Meci de ,,antrenament” în weekend

În campionat totul merge ca pe roate. CSM Târgu Jiu a obţinut, duminică, al 13-lea succes din tot atâtea întâlniri. Echipa noastră a trecut, pe teren propriu, de HC Harghita, scor 37-17( 19-8). Bianca Chiriţă a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 6 goluri. Antrenorul Liviu Andrieș a apreciat că a fost un simplu ,,galop de sănătate”, iar misiunea finală va fi îndeplinită la sfârșitul sezonului.

,,Ştiam că întâlnim ultima clasată din seria noastră şi, evident, a fost un meci facil. A fost prologul înainte de mult aşteptatul joc de miercuri, cu Rapid. Am câştigat, bine că am ieşit sănătoşi după acest joc şi am obţinut alte trei puncte în clasament pentru care ne bucurăm. Am încercat să le dăm minute tuturor fetelor, nu a fost o dispută foarte relevantă, dar am fost mulţumit. Sper ca fetele au înţeles că, momentan, nu am realizat nimic. Suntem pe primul loc, dar şi anul trecut am fost pe primul loc, dar când să culegem roadele am fost pe locul doi”, a declarat principalul formației

CSM Târgu Jiu: Alina Ciuchiatu, Elena Marica Bercu, Cristina Popovici – Bianca Chiriţă 6g, Andreea Olariu, Valentina Toader 1g, Anna Ivanenko 5g, Ira Zinatullina 2g, Gabriela Frunză 5g, Alexandra Gavrilă 3g, Pal Ceandani 4g, Florenţa Ilie 3g, Iulia Andrei 2g, Mihaela Obedeanu 1g, Daniela Toader 5g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache.

Partida cu Rapid Bucureşti se joacă miercuri, de la ora 18.00, şi contează pentru optimile Cupei României. Biletele se pot achiziționa de la sediul clubului, inclusiv în ziua meciului, între orele 9.00 – 16.00.

Cătălin Pasăre