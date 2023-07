O nouă echipă la CSM Târgu Jiu

Secția de handbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu pregătește noul sezon competițional. Echipa mare se va reuni luni, 10 iulie, atunci când vor ajunge în municipiu și noile achiziții din această vară. Urmează un an extrem de interesant pentru senioare, dar în aceeași măsură foarte dificil. CSM Târgu Jiu s-a calificat în Cupa EHF și vrea să se mențină, cel puțin în aceiași parametri și în campionat, acolo unde nu va mai fi tratată ca o nou-promovată. Evident, la prima vedere, echipa s-a întărit prin aducerea unor jucătoare experimentate, iar la trupa gorjeană ar mai putea sosi handbaliste. ,,Vom începe pregătirea pe 10 iulie și să sperăm că o să avem un an la fel de bun ca anul trecut. Ușa rămâne deschisă, vedem exact ce o să se întâmple. În mare parte, lotul e definitivat. Dacă mai apare cumva o jucătoare de certă valoare, care poate fi un plus mare pentru echipa noastră se poate vorbi de încă o achiziție. Vedem exact, sunt mai multe jucătoare pe care le avem în vizor și rămâne să stabilim împreună cu banca tehnică dacă o să mai fie nevoie sau nu”, a declarat expertul secției de handbal, Dan Ilieș. Federația Română de Handbal ar putea obliga formațiile de prim eșalon să aibă și o echipă de tineret. Cel mai probabil, măsura va fi implementată, dar încă nu s-au stabilit criteriile care trebuie respectate. ,,Așteptăm să vedem ce o să se întâmple cu echipa de tineret. Vom avea un sistem nou competițional din acest an. Toate echipele care participă în Liga Florilor vor avea și o echipă de tineret. Încă nu s-a publicat regulamentul, rămâne de văzut ce trebuie să respectăm, cerințe de vârstă și alte lucruri. Deocamdată, nu e nimic concret”, a precizat Ilieș. Oficialul clubului a vorbit și despre programul competițional din Liga Florilor, sezonul 2023-2024. În primele patru runde, CSM Târgu Jiu are trei deplasări. Echipa noastră începe campionatul pe terenul formației Gloria Bistrița. Primește apoi vizita ,,vecinei” SC Râmnicu Vâlcea, iar apoi iese la nou-promovatele Ştiința București și Corona Brașov. ,,Se anunță un meci foarte greu. Se știe că Bistrița își dorește atacarea titlului și a făcut achiziții bune. Noi mergem acolo să ne batem și o să vedem la ora meciului cum o să fim. Avem și noi destul de multe achiziții noi și sperăm să se integreze bine în echipă. După aceea, urmează un meci acasă împotriva echipei de la Vâlcea, la fel un meci foarte dificil. Nu cred că o să existe meci ușor în această stagiune, pentru că se anunță un campionat mai puternic decât anul trecut”, a mai spus Ilieș. Noul sezon din Liga Florilor va debuta la începutul lunii septembrie.

Cătălin Pasăre