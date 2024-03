O instituție media

Am intrat în presă în urmă cu mai bine de 20 de ani. Era o perioadă mult diferită pentru mass-media față de ceea ce este acum. Accesul la informații era mult mai dificil, munca, în general, era mult mai grea. În cariera mea de jurnalist, alături de câțiva colegi, am pus bazele unui ziar de succes și am contribuit la dezvoltarea altor instituții media care încă există și sunt apreciate. În toți acești ani, în presa locală a existat o constantă: cotidianul Gorjeanul. Un ziar cu tradiție, cu o echipă editorială de excepție, care a rezistat în timp, în ciuda dificultăților, mai ales financiare, cu care se luptau toate instituțiile de presă la începutul anilor 2000. Îmi amintesc faptul că, într-o perioadă destul de lungă, au apărut și au dispărut nenumărate publicații care nu au reușit să supraviețuiască pe o piață saturată și cu o concurență acerbă. Am fost invitată să fac parte din echipa Gorjeanul în anul 2019. Nu am stat pe gânduri și am acceptat. Pentru mine a contat în primul rând modul în care această publicație este privită la nivelul județului Gorj. Este un ziar în care vechiul se împletește cu noul, care poate fi citit în ediția printată, dar și online, un cotidian care a rămas și va rămâne independent. Cotidianul Gorjeanul poate fi considerat un ziar-școală. Generații de jurnaliști au trecut pe aici, au învățat cum se face presă în mod profesionist și au școlit, la rândul lor, alte generații. Ceea ce fiecare cititor vede zilnic în paginile ziarului sau în ediția online reprezintă munca unei echipe nu foarte numeroase, dar bine pregătite și cu o experiență bogată, dobândită în mulți ani de presă. Iar aici mă refer la oamenii de pe tehnic, la colegii jurnaliști, la oamenii din publicitate și la conducerea publicației, care nu și-a dorit niciodată o afacere, ci o instituție de presă liberă și independentă. Cotidianul Gorjeanul împlinește 100 de ani. Un martor al istoriei acestor locuri, a cărui existență a început cu o generație de jurnaliști împătimiți, care ne privesc peste timp. Astăzi, o altă echipă depune aceleași eforturi, pentru cititori și în numele adevărului.

La mulți ani, Gorjeanul!

redactor, Irina Irinoiu