Novăceanca Alexandra Giurcă a pornit pe ”nevăzute”, dar cu dreptul, în concursul Vocea României! A intrat în echipa lui Tudor Chirilă

Tânăra gorjeancă Alexandra Giurcă a reușit, vineri seară, să facă show în cadrul competiției Vocea României și să întoarcă scaunele tuturor celor patru jurați, în cadrul audițiilor pe nevăzute. După ce a primit ropote de aplauze, iar membrii juriului s-au “bătut” pentru a o atrage în echipa lor, Alexandra a ales să meargă mai departe cu antrenorul Tudor Chirilă.

Născută la Novaci, Alexandra Giurcă provine dintr-o familie cunoscută în comunitate pentru înclinațiile spre muzica populară și spre așa zisul teatru popular specific omului de la țară, pus în valoare la petrecerile tradiționale locale, cu înclinații artistice cultivate temporar la diverse instituții de învățământ. Alexandra a rupt barierele familiei. A optat pentru scenă când toată lumea spunea că este o alegere nepotrivită.

Scena însă s-a dovedit a fi un aliat pentru tânăra gorjeancă în vârstă de 29 de ani și, vineri seară, a reușit să întoarcă scaunele tuturor celor patru jurați din competiția Vocea României, difuzată de un post național de televiziune.

O biografie de pe plaiuri novăcene

”Cine este Alexandra Giurcă, vocea care te transpune în lumea copilăriei, care te farmecă atunci când o asculți pe scena Operei Comice pentru Copii din București? Este o actriță gorjeancă, super talentată, cu studii de specialitate și foarte multe reprezentații pe scenele bucurestene și ale teatrelor din țară, este regizor tehnic, studentă la psihologie, un om uimitor al scenei, care te încântă interpretând diverse roluri și abordând variate genuri muzicale. (…) De la o vârstă fragedă, Alexandra și-a dovedit talentul, interpretând cântece pentru copii, melodii populare, dansând in cadrul unui ansamblu folcloric de copii al Școlii Gimnaziale Novaci, cu deplasări în străinătate când avea doar 7 – 8 anișori (momente în care era fantastică), recitând sau dând viață unor personaje de poveste. A studiat la Școala Gimnazială Novaci până în clasa a VII-a, moment în care s-a transferat la Liceul de Arte din Târgu-Jiu. A absolvit Liceul de Arte din Târgu-Jiu, iar în anii de liceu era deseori prezentă printre actorii gorjeni, pe scena Teatrului Elvira Godeanu. Așa a început zborul Alexandrei, cu studii de specialitate pe actorie și muzică, cu multă muncă și implicare pe tărâm artistic. Succes, Alexandra Giurcă! Felicitări! Pentru noi, ești un NUME! Novăcenii te-au urmărit cu sufletul la gură!”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Orașului Novaci.

”Mi-am dorit mai multă vizibilitate!

Despre competiția Vocea României, Alexandra Giurcă a declarat faptul că își doresc de multă vreme să participe, însă nu a avut suficient curaj: ”Aseară (n.r. vineri seară) a fost despre bucurie și recunoștință. De mulți ani îmi doresc să particip la acest concurs, dar, până anul acesta, nu am avut suficient curaj și nu m-am simțit pregătită. Mi-am dorit mai multă vizibilitate și mi-am dorit ca omenii să mă cunoască așa cum sunt: o actriță care adoră musicalul și își dorește să împărtășească din emoția, lumina și bucuria de a fi pe scenă. Mulțumesc profesoarei Claudia Măru Hanghiuc pentru tot ce m-ați învățat! Am cântat cu gândul la dumneavoastră!”.

Pentru audițiile pe nevăzute de la Vocea României, piesa cu care Alexandra a reușit să întoarcă scaunele tuturor juraților a fost „Part Of Your World” pe care o cântă Ariel în povestea „Mica Sirenă”.

Izabella Molnar