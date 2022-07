Noua extremă a CSM-ului merge la Mondiale

O handbalistă legitimată la CSM Târgu Jiu va îmbrăca tricoul naţionalei la Campionatul Mondial de Junioare din Macedonia de Nord. Competiţia va avea loc în perioada 30 iulie – 10 august. Vanessa Predescu (18 ani), extrema stângă adusă în această vară în oraşul lui Brâncuşi, a primit convocarea în lotul tricolor. Tânăra jucătoare aşteaptă cu nerăbdare meciurile de la turneul final. ,,Am primit vestea convocării cu multă bucurie și emoție. Sunt foarte fericită pentru că am fost convocată la naționala de junioare și pentru că am ocazia de a reprezenta România la un Campionat Mondial. Este un sentiment de nedescris atunci când îți cântă imnul și când ești acolo pe teren! Ne dorim foarte mult să facem o figură frumoasă și să ne întoarcem de acolo cu o medalie, dar trebuie să luăm totul pas cu pas”, a spus Vanessa pentru site-ul oficial al clubului gorjean. În viitor, jucătoarea originară din Timişoara îşi doreşte să facă pasul şi la naţionala mare. ,,Nu știu să vă spun când voi ajunge la naționala de senioare. Deocamdată fac parte din lotul de junioare și mă axez pe ceea ce avem de făcut aici, dar pentru că muncesc, zi de zi, și dau 100% pe teren sper să mă regăsesc cât mai curând și în lotul de senioare”. Naţionala din care face parte Vanessa Predescu a jucat un meci de verificare chiar la Târgu-Jiu, împotriva noilor sale colege. Extrema CSM-ului are încredere că va avea şi un prim sezon bun în Liga Florilor. ,,Cred că avem o echipă foarte bună. Mă bucur că am avut ocazia de a avea un prim contact cu viitoarele mele colege, dar am avut foarte puțin timp la dispoziție și am apucat să vorbesc cu doar câteva dintre ele. Trebuie să recunosc că am fost mai mult concentrată pe jocul echipei naționale și la indicațiile antrenorului, pentru că mai este puțin până la debutul campionatului din Macedonia. Consider că avem o echipă serioasă și puternică și putem face față în acest sezon în Liga Florilor, dar totul depinde de noi. Îmi doresc să obținem cât mai multe victorii și să ne atingem obiectivul, acela de a ne menține în prima ligă”, a mai spus Vanessa. La Campionatul Mondial, România a fost repartizată în Grupa E, alături de Ţările de Jos, Slovenia și Guineea.

Cătălin Pasăre