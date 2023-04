Neagoe vrea să câștige tot până la finalul sezonului: ,,Matematic avem şanse la campionat”

Universitatea Craiova vrea să ,,dubleze” succesul cu Rapid. Oltenii au câștigat primul meci din play-off-ul Superligii, dar au o deplasare dificilă la Sfântu Gheorghe. Eugen Neagoe a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei despre importanța obținerii unei noi victorii. ,,Geană” îi cunoaște pe covăsneni, pentru că a antrenat și la Sepsi. Antrenorul Universității a declarat că vrea succese pe linie până la finalul sezonului. ,,Chiar dacă venim după victorie frumoasă, ne va aştepta un joc dificil. E o deplasare complicată, ştim foarte bine echipa din Sfântu Gheorghe, o echipă cu jucătorul valoroşi, care joacă destul de agresiv acasă, dar sper eu să ne ridicăm la nivelul adversarului şi îmi doresc să practicăm un fotbal frumos. Vreau să facem un joc bun şi să reuşim să câştigăm cele trei puncte. Este foarte important pentru noi să continuăm evoluţia bună pe care am avut-o în acest play-off. Am avut trei jocuri foarte bune în play-off. Suntem o echipă bună şi meritam să avem mai multe puncte în acest moment, cred că jocurile ne îndreptăţeau să avem mai multe puncte.

Am urmărit celelalte jocuri din play-off, dar nu mi-am dorit un rezultat în mod special. Este foarte important ceea ce facem noi. Matematic avem şanse să câştigăm şi campionatul, dar suntem realişti şi vreau să tratăm foarte serios următorul joc. Nu vreau să ne gândim la ce fac adversarii, la ce se poate întâmpla. Atâta timp cât sunt şanse matematice ne dorim să câştigăm toate cele şase meciuri care au rămas de jucat. Dar vom vedea dacă vom reuşi acest lucru. Băieţii sunt conştienţi de importanţa jocului. Dacă nu vom reuşi să câştigăm la Sfântu Gheorghe e păcat de munca şi efortul pe care le-am făcut în jocul cu Rapid. Sunt convins că au înţeles mesajul meu şi că vom arăta foarte bine”, a spus Neagoe. Sepsi OSK – Universitatea Craiova se joacă vineri, de la ora 20.30 și contează pentru etapa a 5-a din play-off.

Cătălin Pasăre