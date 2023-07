Neagoe s-a săturat de scuze: ,,Vreau să arătăm bine din primul minut”

Universitatea Craiova începe campionatul la Dinamo. Meciul de pe ,,Arcul de Triumf” se va disputa în această seară de la ora 21.30. Alex Mitriță este singura achiziție a oltenilor din această vară, care au același obiectiv de ani buni: cupa și campionatul. Antrenorul ,,juveților”, Eugen Neagoe, nu vrea scuze. Spune că mai așteaptă cel mult două transferuri, dar are un lot competitiv, cu care poate învinge mare rivală în prima etapă. „Cu Dinamo a fost o rivalitate mare dintotdeauna, un meci cu grad ridicat de risc și pe teren, și în afară. Asta am simțit și ca jucător, și ca antrenor. Suntem pregătiți, ne dorim să ne atingem obiectivele și să avem un an reușit. Vrem titlul și Cupa României. Vom face tot ce depinde de noi pentru a lua eventul. Dinamo rămâne o echipă periculoasă, e o presiune mare să îmbraci tricoul lui Dinamo. Sunt convins că jucătorii noștri vor fi concentrați. Vreau să revenim la Craiova cu cele 3 puncte. Le-am spus jucătorilor că nu vreau să ne găsim alibiuri, că vom intra în formă abia peste 3-4-5 etape. Vreau să arătăm bine încă din primul minut al meciului de la București. Știu cât de exigenți sunt suporterii noștri, dar trebuie să înțeleagă că doar împreună putem reuși. Vom avea o viteză în plus dacă vor fi alături de noi. Va reveni Bancu, e apt 100%, e ca un transfer nou pentru că eu nu l-am avut deloc la dispoziție. Va fi în lot. Baiaram nu e refăcut, va fi singura noastră absență”, a declarat Eugen Neagoe, la conferința de presă de înaintea meciului. Alex Mitriță nu ia în calcul un meci ușor la București. Cel mai valoros jucător al Ştiinței este pregătit să facă un sezon bun. „E nou promovată, dar știm foarte bine ce înseamnă Dinamo pentru acest campionat, e o echipă de tradiție. Am un vis cu această echipă, asta ne dorim cu toții, să luăm titlul. Va fi un campionat greu, e presiune mare pe noi. Dar avem un lot valoros. Am fost pe teren la ultimul meci cu Dinamo, când am bătut acasă. Nu va fi ușor acum, Dinamo e un nume mare în fotbalul românesc. Știu foarte bine ce înseamnă meciurile contra lor, sunt partide frumoase, cu mulți fani. Mister decide cine va purta banderola, dar pentru mine Bancu merită să fie căpitanul acestei echipe. E de foarte mult timp la Craiova, a venit și după o accidentare și merită să fie căpitanul nostru”, a spus Mitriță. Partida se va disputa cu stadionul plin. Peste 8.000 de bilete au fost epuizate.

