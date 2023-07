Neagoe, mulțumit și nu prea după cantonament: ,,Nu aș vrea să se mai repete așa ceva”

Universitatea Craiova a terminat stagiul de pregătire din Bulgaria cu un succes. Oltenii au trecut de Slavia Sofia cu 3-2. Elvir Koljic (`43), Marian Danciu (`51) și Atanas Trică (`81) au marcat pentru alb-albaștri. Formația antrenată de Jose Mari Bakero a punctat prin Nicolov (`22) din penalty și a ,,beneficiat” de un autogol al lui Jean Mendy (`68). ,,Leii” au aliniat următoarea formulă: Lazar – Vlădoiu (’33, Borţa), R. Silva, Badelj (’26, Mendy), Bancu – Crețu, Mateiu (’58, Căpăţînă) – Ivan (’73, Gaşpar), Danciu (’58, Roguljic), Mitriță (’87, Găină) – Koljic (’58, Trică).Cinci amicale au avut de disputat ,,juveții” în cantonamentul de la Bansko. Până la ultima confruntare de pe pământ bulgăresc, toate meciurile elevilor lui Eugen Neagoe s-au terminat cu același scor, 2-0. De două ori au câștigat oltenii, cu Botev Plovdiv și FC Drita, dar au pierdut celelalte două partide, cu Ludogorets Razgrad și Lokomotiv Plovdiv. Lipsa de eficiență și erorile defensive l-au deranjat pe Eugen Neagoe, dar antrenorul craiovean le-a găsit și scuze fotbaliștilor săi.

„A fost un antrenament reușit, chiar asta vorbeam și cu antrenorul lor. Sunt mulțumit pentru efortul mare pe care l-am făcut, cred că meritam să câștigăm, am avut multe situații de a marca, patru foarte, foarte mari. Asta îi și spuneam lui Elvir Koljic după ce l-am schimbat, că trebuia să marcheze trei goluri, nu doar unul. A avut ocazii. Din păcate, am primit cele două goluri și nu trebuia să le primim, pentru că au fost greșeli făcute cu mare ușurință. Nu aș vrea să se mai repete așa ceva, dar singura explicație este că suntem după două săptămâni și un pic împreună, am avut antrenamente destul de intense. Sunt puțin obosiți băieții, dar sunt bucuros că nu am avut probleme de sănătate, nu s-au mai accidentat jucători. Singurul e Badelj, care a ieșit cu o problemă, sper să nu fie ceva de durată. În rest, am fost mulțumit de modul în care s-au prezentat jucătorii în această perioadă. Sigur, cele două jocuri nu trebuia să le pierdem, pentru că niciodată nu sunt mulțumit când echipa nu câștigă, dar încă o dată, a fost o perioadă de pregătire, o perioadă destul de grea, pe care băieții au trecut-o cu brio”, a declarat tehnicianul. Atanas Trică a marcat și se gândește deja la partida cu Dinamo. Meciul din capitală se joacă luni, 17 iulie, de la ora 21.30. ,,A fost un joc bun și este important să câștigăm fiecare meci, chiar dacă e amical sau oficial. Orice gol este important, vin după o perioadă destul de grea petrecută în Liga a doua. Sunt fericit pentru acest gol și pentru că sunt aici. Cu Dinamo o să avem un meci foarte dificil. Chiar dacă este o nou-promovată, e o echipă foarte bună. Am amintiri frumoase de la meciul cu ei și sper să marchez din nou luni seară”, a declarat fiul lui Eugen Trică.

Cătălin Pasăre