N-a intrat! Înfrângere frustrantă pentru Gilortul

Gilortul Târgu Cărbunești a cedat partida de pe terenul Voinței Lupac, 2-1, contând pentru runda a șasea a Ligii a treia. Trupa lui Mario Găman acumulase șapte puncte în ultimele trei meciuri, dar nu a reușit să-și îmbogățească zestrea după confruntarea cu “croații”. Potrivit antrenorului gorjean, oaspeții au avut meciul în mână, dar au primit prea ușor cele două goluri. Doar Andrei Meliță a reușit să puncteze pentru Gilortul în minutul 27, când egala situația. La 2-1, vizitatorii s-au întrecut în ratări, iar finalul jocului a consemnat o înfrângere nemeritată pentru formația din Gorj.

“Din păcate, astăzi norocul nu a fost de partea noastră. După un început prost de partidă, în care am luat un gol ca urmare a unor greșeli personale, incredibile, am dominat jocul, clar, din toate punctele de vedere. Ce poți să mai spui când ai 6 ocazii imense de a marca și te declari învins? Nu am fost inspirați, concentrați, la finalizare, dar nu am ce să le reproșez băieților. Și-au dorit enorm victoria. Am pierdut puncte imense! Sunt 3 partide clare, cu Ghiroda, cu Șimian și astăzi, cu Lupac, în care am reușit doar 1 punct, dar după aspectul acestor jocuri trebuia să avem cel puțin 5 puncte în plus. Ăsta este fotbalul! Trebuie să o luăm de la capăt, să muncim și mai mult, iar etapa următoare să obținem punctele dorite”, avea să declare Găman pentru pagina oficială a clubului.

În runda următoare, Gilortul va juca acasă cu FCU 2.

Gilortul în meciul de la Lupac: Oprița – Bărănescu, Gheorghe, Marina, Popescu (76’ Lazăr) – Oprișa (cpt), Siewe – Săulescu, Dănăricu (63’ Gîlcescu), Pătrășcoiu (76’ Marica) – Meliță. Rezerve neutilizate: Iuțalîm – Nejoiu, Brujan, Șerbulescu. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

Cătălin Pasăre