Morega crede în declarația filozofului rus Dugin iar Iohannis pare să o confirme!

Dan Morega, președintele IAIPP, trage un semnal de alarmă în legătură cu intenția lui Klaus Iohannis, anunțată deja de filozoful rus Alexandr Dugin, de a preda suveranitatea sistemului de sănătate către Organizația Mondială a Sănătății-OMS (în cadrul resetării și globalizării). De altfel și profesorul Ioan Ghișe susține aceiași ipoteza, considerând că Parlamentul nu poate sta impasibil, fiind obligat să intervină pentru a opri acest plan anunțat de președinte. Punând cap la cap aceste informații, Morega spune că războiul dintre Rusia și Ucraina poate fi tradus, președintele IAIPP atrăgând atenția gorjenilor să deschidă bine ochii și să își tragă singuri și raționali concluziile din evenimentele viitoare care vor afecta România.

,,…Acesta nu este un război cu Ucraina. Este o confruntare cu globalismul ca fenomen planetar integral. Este o confruntare pe toate planurile – geopolitic și ideologic. Rusia respinge totul în globalism – unipolaritatea, atlantismul, pe de o parte, și liberalismul, anti-tradiția, tehnocrația, Marea Resetare, într-un cuvânt, pe de altă parte. Este clar că toți liderii europeni fac parte din elita liberală atlantistă. Iar noi suntem în război cu exact acest lucru. De aici și reacția lor legitimă. Rusia este acum exclusă din rețelele globaliste. Nu mai are de ales: fie își construiește propria lume, fie dispare. Rusia a stabilit o cale pentru a-și construi lumea sa, civilizația sa. Și acum primul pas a fost făcut. Dar suveran în fața globalismului nu poate fi decât un spațiu mare, un continent-stat, o civilizație-stat. Nicio țară nu poate rezista mult timp unei deconectări complete. Rusia creează o tabără de rezistență globală. Victoria sa ar fi o victorie pentru toate forțele alternative, atât de stânga, cât și de dreapta, și pentru toate popoarele. Începem, ca întotdeauna, cele mai dificile și periculoase procese. Dar când câștigăm, toată lumea are de câștigat. Așa ar trebui să fie. Creăm condițiile pentru o adevărată multipolaritate. Iar cei care sunt gata să ne ucidă acum vor fi primii care vor profita mâine de întreprinderea noastră. Aproape întotdeauna scriu lucruri care se adeveresc. Și acest lucru se va adeveri”, susține Dugin, citat de către profesorul universitar Morega. ,,Ce înseamnă ruperea cu Occidentul pentru Rusia? Este vorba de mântuire. Occidentul modern, în care triumfă Rothschild, Soros, Schwab, Bill Gates și Zuckerberg, este cel mai dezgustător lucru din istoria lumii. Nu mai este nici Occidentul culturii mediteraneene greco-romane, nici Evul Mediu creștin, nici secolul XX violent și contradictoriu. Este un cimitir al deșeurilor toxice ale civilizației, este anti-civilizație. Și cu cât Rusia se detașează mai repede și mai complet de ea, cu atât mai repede se întoarce la rădăcinile sale. Pentru ce? Creștină, greco-romană, mediteraneană… – europeană… Adică la rădăcinile comune ale adevăratului Occident. Aceste rădăcini – ale lor! – Occidentul modern le-a tăiat calea. Și au rămas în Rusia. Abia acum Eurasia își ridică capul. Abia acum liberalismul din Rusia pierde terenul de sub picioare. Rusia nu este Europa de Vest. Rusia i-a urmat pe greci, Bizanțul și creștinismul răsăritean. Și continuă să urmeze această cale. Da, cu zig-zaguri și ocolișuri. Uneori pe alei fără ieșire. Dar este în mișcare. Rusia s-a ridicat pentru a apăra valorile Tradiției împotriva lumii moderne. Este tocmai acea „revoltă împotriva lumii moderne”. Nu ai învățat? Iar Europa trebuie să se despartă de Occident și chiar și Statele Unite trebuie să-i urmeze pe cei care resping globalismul. Și atunci toată lumea va înțelege semnificația războiului modern din Ucraina. Mulți oameni din Ucraina au înțeles acest lucru. Dar teribila propagandă liberală-nazistă furibundă nu a lăsat nicio piatră neîntoarsă în mintea ucrainienilor. Își vor veni în fire și vor lupta alături de noi pentru împărăția luminii, pentru tradiție și pentru o adevărată identitate creștină europeană. Ucrainenii sunt frații noștri. Au fost, sunt și vor fi. Ruptura cu Occidentul nu este o ruptură cu Europa. Este o ruptură cu moartea, degenerarea și sinuciderea. Aceasta este cheia recuperării. Iar Europa însăși – popoarele din Europa – ar trebui să ne urmeze exemplul: să răstoarne junta globalistă antinațională. Și să construiască o casă europeană adevărată, un palat european, o catedrală europeană”, a mai scris Alexandr Dugin, vorbe care sunt o adevărată lecție, în opinia lui Morega. Fostul deputat susține că nu este prorus dar nu poate fi nici proamerican, și că nu poate să înghiți neadevărurile furnizate românilor dinspre NATO și SUA.

Tratatul OMS privind pandemiile, o bombă cu ceas!

Morega mai susține că sunt, de asemenea, în piață, vești îngrijorătoare care privesc viitorul României, lucruri care sunt susținute doar de câțiva oameni, unii indicând că președintele Iohannis prin semnarea Tratatului OMS privind pandemiile ar aduce o atingere poporului român suveran și statul roman independent! Morega aduce în discuție cele precizate de prof. Ioan Ghișe, astfel: ,,Intenția anunțată de președintele Klaus Werner Iohannis de a semna în curând Tratatul Pandemic al OMS, o organizație străină și globalistă World Health Organisation= Organizatia Modială a Sănătății, încalcă prevederile Constituției României Art. 1 privind indendența statului român si Art. 2 privind suveranitatea poporului român. Este de datoria Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român suveran să intervină de urgență și să acționeze împreună cu Guvernul și Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca să oblige și să oprească pe acest președinte al țării să comită infracțiunea de ,,trădare“ prevăzută de Art. 394 al Codului Penal prin semnarea aservirii politice a României față de o organizație străină! Cu ocazia acestei intenții anunțate de Iohannis de subminare politică a statului român, prin a semna ceea ce Constituția nu îi permite, iar poporul român NU i-a dat mandat, cetățeanul Iohannis, temporar președinte al țării, își demonstrează aservirea față de străinii globaliști și înstrăinarea sa față de poporul român”. Morega susține, în acest context, că pandemia a fost o lecție pentru poporul român, lecție care nu a fost înțeleasă de mulți, mai ales că OMS ne va mai servi, alte porții pandemice, în perioada următoare, pe care România le va înghiți pe nerăsuflate, atâta timp cât cărțile au fost deja făcute la nivel de președinției a țării.

A.Stoica