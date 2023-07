Mitriță…și a fost de ajuns! Craiova a câștigat derbiul cu Dinamo

Universitatea Craiova a debutat cu dreptul în prima etapă a Superligii, dar s-a chinuit serios să o bată pe nou-prmovata Dinamo București (0-2). Văzuți ca favoriți cerți înaintea confruntării, ,,juveții” au cedat inițiativa după primele ocazii, semnate de Atanas Trică și Alexandru Crețu. Laurențiu Popescu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai oaspeților. La 0-1, a apărat și un penalti executat de Ahmed Bani (’60). De restul s-a ocupat Alex Mitriță. Așa cum era de anticipat, fotbalistul oltenilor a arătat multă personalitate în joc. Mai întâi a obținut o lovitură de la 11 metri, transformată de Andrei Ivan (`54), iar apoi i-a pasat lui Jovan Markovic care a închis tabela“ (`90+6).

Dinamo București – Universitatea Craiova 0-2 (0-0)

Dinamo: Golubovic – De Moura, Giafer, Bena, Amzar – N. Roșu, Larrucea – Ghezali (’83, Țîră), Iglesias (’72, C. Costin), Bani (’93, Borcea) – Abdallah (’65, Gregorio). Antrenor: Ovidiu Burcă.

Craiova: L. Popescu – Borța (’62, Căpățînă), Zajkov, R. Silva, Bancu – Crețu (’72, Mateiu), Screciu – Ivan (’81, Ișfan), Roguljic (’46, Danciu), Mitriță – Trică (’46, Markovic). Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonașe galbene: Amzar ’36, Golubovic ’63, N. Roșu ’78, Moura ’87 / Markovic ’57, Borța ’58, Crețu ’59, Mitriță ’89.

Au arbitrat: Horațiu Fesnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei; Iulian Călin.

Problemele juveților au fost puse pe tapet la flash-interviuri. Construcția a scârțâit, iar Borța a jucat modest în flancul drept. Un alt minus este accidentarea lui Elvir Koljic, care s-a lovit înainte de a intra pe teren. A revenit însă căpitanul Nicușor Bancu, care nu s-a menajat după accidentarea serioasă suferită anul trecut. „Am început puțin temători. Am avut o discuție la vestiar, la pauză, și s-a văzut o schimbare. E start de sezon, venim după un cantonament foarte greu. Avem timp să ne cunoaștem mai bine în teren. Mi-au lipsit meciurile astea. Fotbalul e frumos cu suporterii în tribune. Sunt bucuros că m-am întors”, avea să declare Mitriță la finalul confruntării. ,,E adevărat, am făcut o primă repriză modestă. Nu mă așteptam, dar chiar și așa am avut 3 ocazii mari de a marca. În repriza a doua, băieții au avut altă atitudine. Am discutat la pauză, și-au dat seama de greșeală, am marcat cele două goluri. Sunt mulțumit de rezultat, de atitudinea din repriza a doua, dar nu de joc și mai ales de prima repriză”, a recunoscut antrenorul Eugen Neagoe. Pentru Universitatea Craiova urmează un meci împotriva altei nou-promovate, Oțelul Galați.

Cătălin Pasăre