Mitriță ,,l-a refuzat” pe Messi pentru a reveni în Bănie

Alexandru Mitriță (28 de ani) vrea neapărat să ia titlul cu Universitatea Craiova. Mitriță i-a refuzat inclusiv pe americani pentru a reveni în Bănie. Mijlocașul ,,juveților” susține că a avut o ofertă de la Inter Miami, club la care evoluează Lionel Messi. Jucătorul oltean s-a întors în această vară la echipa sa de suflet, din postura de jucător liber de contract după despărțirea de New York City. Mitriță a revenit la Craiova după patru ani de zile. ,,Visul meu cu această echipă a fost să câștig un trofeu și va fi în continuare. De asta m-am întors la Craiova. Am luat-o ca pe o provocare, mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă și să realizez acest lucru. Au fost oferte. Și de la această echipă (n.r. Inter Miami), dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt. (n.r. Ai prefera un titlu cu Universitatea Craiova decât un sezon cu Lionel Messi în echipă?) Corect. Pentru mine, da! Sunt din Craiova, născut și crescut în Craiova. Pentru mine e acasă și această echipă e în inima mea”, a declarat Alexandru Mitriță, pentru Fanatik. Finanțatorul Mihai Rotaru a declarat că ofertele au curs pentru internaționalul român chiar dacă acesta semnase cu Universitatea.

,,Pentru Mitriță am avut ofertă de la arabi în prima săptămână după ce a semnat. I-am spus ’Alexandre, ne facem de râs’. Am avut ofertă, imediat, banii pe masă, el un salariu foarte bun. A făcut spectacol la arabi. Nu cred că va avea vreodată probleme să meargă în Arabia Saudită. Are clauză, dar nu e vorba de clauză. Dacă voia, putea să plece la o săptămână după ce a semnat. A venit la Craiova să lase ceva în spate”, a declarat Rotaru, la Digi Sport Special. În altă ordine de idei, Craiova și-a stabilit două partide amicale în cantonamentul din Antalya. Meciul cu Greifswalder FC (Germania) va avea loc miercuri, 10 ianuarie, de la ora 16:30, iar jocul cu FC Slovácko (Cehia) este programat duminică, 14 ianuarie, de la ora 17:30. Ambele meciuri de verificare vor fi transmise LIVE pe canalul oficial de YouTube al clubului.

Cătălin Pasăre