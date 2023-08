Mititelu schimbă numele echipei

Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a anunțat că noul nume al echipei pe care o conduce va fi FC U 1948 Fotbal Club Craiova SA.

„Numele este în curs de schimbare, știți care este numele? FC U 1948 Fotbal Club Craiova SA. Au fost discuții, au fost idei… Și acum m-am grăbit puțin cu schimbarea numelui. Noi eram cunoscuți drept FC U, dar în acte eram U Craiova 48. Cu toate astea, toată lumea ne spunea FC U Craiova 48, nu? Deci, practic, eu am rectificat și am făcut numele sub care suntem cel mai mult cunoscuți. Să nu mai creăm probleme”, a precizat Adrian Mititelu, conform Prosport.