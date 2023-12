Mii de oameni la aprinderea luminițelor de Crăciun!

A fost puhoi de oameni la aprinderea instalațiilor de iluminat ornamental pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Mulți au venit în centrul municipiului Târgu Jiu pe jos, conștienți că nu vor avea unde să își parcheze mașinile, dar aici au ajuns și oameni din alte localități ale județului sau chiar din Mehedinți și Valea Jiului. Mii de persoane au fost dornice să vadă cum arată în special zona centrală a orașului în perioada sărbătorilor, asta chiar dacă autoritățile nu au mai putut organiza un concert cu Loredana Groza, așa cum fusese anunțat inițial. Locul vedetei a fost luat de artiști de la Ansamblul Profesionist “Doina Gorjului”, care au fost și ei urmăriți cu mult interes de cei prezenți. Luminițele au fost aprinse anul acesta de copii de la Centrul de Zi “Christian”, care au fost extrem de bucuroși să urce pe scenă și să prezinte un program propriu în fața unei mulțimi atât de mari de oameni.

„Astăzi, într-o zi atât de specială pentru România, beneficiarii Centrului de Zi “Christian” au avut privilegiul și onoarea de a susține un miniconcert și a deschide iluminatul festiv de 1 Decembrie, la Târgu Jiu. Vrem să mulțumim domnului primar pentru invitația de a participa la acest moment deosebit. A fost o experiență extraordinară și emoționantă pentru toți cei implicați. Ne simțim binecuvântați că am putut contribui și să fim parte din această sărbătoare atât de semnificativă pentru istoria și identitatea noastră națională. Vă mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat și pentru că sunteți alături de noi în fiecare pas pe care îl facem în comunitatea noastră”, a transmis Daniel Andrei, din partea centrului amintit.

Bradul natural amenajat în centrul orașului pare să fi fost pe gustul tuturor celor prezenți, oamenii apreciind atât felul în care arată, dar și faptul că este unul natural. La baza bradului, Moș Crăciun a lăsat o grămadă de cadouri, cutii ambalate frumos, numai bune de fotografiat. Acesta a fost și motivul, cel puțin în seara inaugurării, pentru copiii care au dat buzna la baza bradului. Dar și adulții s-au înghesuit, fiind și ei dornici de fotografii. „Așa nebunie eu n-am văzut la brad în alți ani. E frumos, e adevărat, dar cei mari parcă se înghesuie mai rău ca copiii ca să își facă poze aici. Să lase întâi copii să se bucure”, a spus o mămică revoltată oarecum de nebunia din preajma bradului. La fel de mare înghesuială a fost și la căsuțele la care se vând diverse produse alimentare sau vin fiert, în zona amenajată în acest scop în apropierea bradului fiind prezentă și băcița Mărioara Babu. A venit de la Novaci cu tocanul de oaie pe care îl are atestat oficial ca produs tradițional și nu a dat greș, oamenii stând la coadă pentru a putea cumpăra o porție. „Sunt pentru prima dată în târgul de Crăciun de la Târgu Jiu și am adus aici numai produse tradiționale atestate oficial. E vorba de tocanul de oaie, pastrama de oaie, bulzul, avem mămăligă cu brânză și smântână. Lumea ne caută și caută produsele tradiționale. Românii mănâncă românește și petrec românește de Ziua Națională a României! La mulți ani tuturor românilor”, a transmis băcița.

Gelu Ionescu