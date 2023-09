Mihnea Vlaicu, la Campionatul European de 3×3

Gorjeanul Mihnea Vlaicu va participa la Campionatul European din Grecia, alături de naționala masculină Under 17. Este vorba despre echipa de 3X3, la a cărei calificare a contribuit. Reprezentativa masculină, condusă de Cătălin Ştefănescu, va debuta, vineri, la competiția care va avea loc la Heraklion, în Creta. Tricolorii au fost repartizați în Grupa C, alături de Slovenia și Irlanda. Pentru a se califica în sferturile de finală, România trebuie să se claseze pe unul din primele două locuri. În faza eliminatorie, ai noștri ar putea întâlni fruntașele din Grupa A, compusă din Germania, Spania, Croația. ,,Cred că putem ieși din grupe, chiar dacă nu ne vom putea baza pe întreaga componență a lotului care a reușit calificarea în Ungaria. Băieții s-au pregătit serios și sunt extrem de motivați. După faza grupelor, orice este posibil, însă ne dorim o clasare cât mai bună”, a declarat antrenorul Cătălin Ştefănescu. Mihnea Vlaicu a ieșit vicecampion U17 cu Știința București, fiind declarat cel mai valoros jucător al turneului final. În 2023, Mihnea a promovat cu Corona Brașov în LNBM, a câștigat titlul de campion național la Under 19 și a ieșit vicecampion național la U18 cu Știința București. Mihnea este fiul lui Marius Vlaicu, observator FRB și președinte al Asociației Județene de Baschet Gorj.

Cătălin Pasăre