Miercuri, o zi cu multe activități în cadrul programului „Școala Altfel”

Elevii clasei a IV-a A, de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, coordonați de profesoara de învățământ primar Elena Evelina Barb, au participat miercuri, 25 octombrie, la trei activități importante organizate de doamna învățătoare: vizita la Biserica din Zona Aleea Plopilor cu hramul Sfântul Mina, participarea la ceremonialul militar-religios dedicat Zilei Armatei României și vizionarea piesei „Cenușăreasa” la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”.

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari și elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități. Programul național „Școala Altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Așadar, în dimineața zilei de miercuri, 25 octombrie 2023, elevii clasei a IV-a A, de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, unde învață și nepoata mea Sara Gabriela Grindeanu, coordonați de profesoara de învățământ primar Elena Evelina Barb, au venit în vizită la Biserica din Zona Aleea Plopilor cu hramul Sfântul Mina, unde i-a așteptat profesorul lor de religie, preotul Ion Popescu. Biserica este în construcție, așa că elevii au fost invitați la subsol, unde se săvârșesc slujbele. Acolo au fost așteptați de preotul paroh Gheorghe Sandu, care, împreună cu profesorul lor de religie și câteva persoane din corul bisericii, au săvârșit o mică slujbă de binecuvântare și spor la învățătură. La final au fost miruiți și invitați să viziteze biserica. La ieșire, elevii au cumpărat lumânări, așa cum au văzut la părinții lor, și le-au aprins la locul special amenajat în exteriorul bisericii, sub directa supravegherea a preotului de religie, doamnei învățătoare și a câtorva părinți însoțitori.

Părintele Ioan i-a invitat să intre în partea de sus a bisericii, unde pictorul lucra de zor la împodobirea pereților interiori ai bisericii cu scene biblice și figuri de sfinți. Profesorul de religie a ținut o scurtă lecție despre biserică și le-a arătat frumusețea picturilor ce împodobesc o parte din interiorul acesteia. Elevii au fost foarte curioși și receptivi la spusele preotului Ioan. Am făcut și o fotografie de grup în interior dar și afară, pe treptele bisericii spre amintire. Era ora 9:10 când am terminat vizita la această sfântă biserică.

În continuare, încolonați, doi câte doi, s-au deplasat la stația de autobuz local, s-au urcat cu atenție în mijlocul de transport și au coborât în Piața Prefecturii, unde se pregătea începerea unui ceremonial militar și religios dedicat Zilei Armatei României. Trecând prin locul unde este amplasată placa comemorativă cu Eroii Revoluției din Decembrie 1989, am făcut un mic popas și le-am spus câteva cuvinte despre acești martiri, dar și despre semnificația Zilei Armatei, apoi am ocupat un loc în dispozitivul militar. Cum am ajuns și noi cum a început să plouă mărunt și des. O parte dintre copii s-au protejat cu umbrelele aduse de acasă, iar alții doar cu haine impermeabile. La ora 10 fix semnalul de trompetă a anunțat sosirea autorităților locale și județene, iar domnul prefect Iulian Popescu a primit raportul și onorul militarilor prezenți, un număr foarte mare față de anii precedenți, datorită noului batalion de infanterie al Diviziei de la Craiova dislocat la Gorj, a trecut în revistă întreg dispozitivul adunat în piață apoi s-a retras pe treptele clădirii Prefecturii.

După intonarea Imnului de stat de către Fanfara „Armonia” a urmat o scurtă prezentare a însemnătății acestei zile pentru Armata României, făcută de Iani Gârbaciu, apoi o slujbă de pomenire a celor care au eliberat pământul sfânt al României de cotropitorii străini.

Deoarece se făcuse ora 10:20, a trebuit să plecăm la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, unde la ora 10:30 începea piesa de teatru „Cenușăreasa” în regia și scenariul lui Horațiu Ioan Apan, iar biletele erau deja cumpărate (15 lei de elev). La această primă reprezentație, sala a fost plină numai cu elevi de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu. Actorii care au dat viață acestei povești au fost: Oana Marinescu – „Cenușăreasa”, Tedi Popescu – „Prințul”, Ion Alexandrescu – „Regele”, Simona Urs – „Mama vitregă”, Georgiana Enache – „Agripia”, sora cea mare, Monica Sfetcu – „Agata” sora cea mică, Mădălina Ciobănuc – „Zâna cea bună”, iar Vlad Fiu – „Bufonul Toboșar”, care la final, au fost răsplătiți cu ropote de aplauze.

Când am ieșit afară, era soare și cer senin, iar în fața teatrului erau adunați alți elevi însoțiți de învățători și părinți, programați pentru a doua reprezentație. Dovadă că actorii acestui teatru știu foarte bine cum să-i atragă pe elevi. Și-i felicit pentru aceasta.

La ora 11:30 am plecat cu elevii încolonați, așa cum veniserăm și ne-am deplasat la stația de autobuz de la Parcul Central. Copii au urcat cuminți în autobuz unde și-au împărtășit impresiile acestei frumoase zile de relaxare. Am coborât la stația Turn de lângă Piața Mică și tot încolonați, ne-am deplasat la școală.

Felicit pe doamna învățătoare Elena Evelina Barb pentru implicarea și organizarea acestor frumoase activități. Succes în continuare!

Gigi Bușe