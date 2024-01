Meci tare la Târgu Jiu

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu trebuie să obțină neapărat victoria marți, în Sala Sporturilor, când primește vizita formației SCM Timișoara. Un succes este necesar pentru a mai spera la play-off, deoarece calculele s-au complicat după ce Dinamo a trecut de Voluntari. Partida începe la ora 17.45. Antrenorul Kresimir Basic știe că trupa gazdă trebuie să practice un joc agresiv și să fie foarte eficientă. CSM are în continuare probleme cu accidentările, iar situația este complicată pentru că, vineri, tot în Sala Sporturilor, vine CSO Voluntari. ,,Din păcate, nu mai depinde de noi. Noi trebuie să începem cu a câștiga primul meci împotriva Timișoarei. Este o echipă foarte agresivă, care mută mingea rapid și găsește foarte repede soluții de finalizare. Şi noi trebuie să avem un joc rapid, pe care nu am putut să-l dezvoltăm în ultimele două meciuri. De asemenea, nu am putut să marcăm niște aruncări ușoare, deschise. Trebuie să jucăm colectiv și să facem o apărare mult mai agresivă. Timișoara are câțiva jucători care pot face diferența individual, dar punctul lor forte este jocul colectiv. În aceste situații, pentru a putea juca din trei în trei zile, este nevoie de un lot lărgit. Nu ne putem plânge acum de situația accidentărilor. Jucătorii trebuie să dea totul pentru a învinge Timișoara și după acest meci vom pregăti partida de la Voluntari”, a declarat principalul croat. Echipa de baschet are cinci victorii și opt înfrângeri în LNBM. În ciuda parcursului din ultima perioadă, baschetbaliștii gorjeni au rămas încrezători în forțele proprii. Cameron Oluyitan crede că formația sa poate câștiga ambele confruntări din această săptămână, mai ales dacă au mulți fani alături.

,,Starea de spirit a rămas bună în ciuda înfrângerilor. Am fost combativi și am luptat în fiecare dintre aceste confruntări. Cred că putem să câștigăm cele două meciuri. Ne antrenăm din greu, avem nevoie de suportul publicului și cred că putem face două partide bune. Cu Timișoara, trebuie să practicăm un joc fizic, să ne luptăm cu ei de la început până la sfârșit. Dacă vom respecta planul tactic, cred că va veni și un rezultat pozitiv. M-am acomodat repede aici, îmi plac colegii, staff-ul și felul cum decurg antrenamentele”, a spus jucătorul de peste ocean. Partida cu Voluntari se joacă vineri, 12 ianuarie, de la ora 18.00.

Confruntarea cu Timișoara se vede și la TV

Duelul dintre cele două formații va fi televizat. Partida restantă de la Târgu Jiu va putea fi urmărită în direct pe Digisport 2, Prima Sport 2, respectiv FRB TV. Site-ul baschet.ro a analizat confuntarea din această seară. Statistica este de partea Timișoarei, în schimb Dimitrius Underwood este cel mai eficient jucător din LNBM.

,,Bilanțul meciurilor directe avantajează în mod clar formația pregătită de Dragan Petricevic, aflată într-o serie de patru victorii la rând împotriva alb-albaștrilor în Liga Națională. Cea mai recentă confruntare directă a venit însă în Cupa României, în stagiunea 2022/2023, atunci când Timișoara s-a impus cu 80-72 într-o partidă disputată la Mediaș, în cadrul grupei E. În privința statisticii, CSM Târgu Jiu stă bine la recuperări (37.1 în medie) și la intercepții (8.2), în ambele cazuri fiind în Top 8. În schimb, SCM Timișoara beneficiază de o medie mai bună de puncte (79.7 – 77.9), precum și de procentaje mai ridicate la libere (76.5 – 67.3%) și din spatele arcului de cerc (34 – 27%). Dimitrius Underwood și Nikola Gajic sunt liderii celor două grupări, americanul de la Târgu Jiu aflându-se pe primul loc în topul eficienței”, arată baschet.ro.

Cătălin Pasăre